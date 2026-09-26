L'Irak a remporté le sommet tant attendu qui l'opposait au Koweït sur le score de (3-2), lors d'une rencontre épique qui s'est tenue au stade Prince Abdullah Al-Faisal ce samedi, pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 », scellant officiellement l'élimination du Koweït dès le premier tour de la compétition.

La seconde période a été marquée par une folie footballistique : l'Irak a ouvert le score à la 52e minute par l'intermédiaire de Zidane Iqbal, qui a repris un ballon transmis par Ali Jassim dans la surface avant d'expédier une frappe puissante au fond des filets.

Le Koweït a réussi à égaliser grâce à Youssef Nasser, sur un penalty à la 74e minute qu'il a transformé d'une frappe au centre du but, avant que Saif Rashid ne fasse pencher la balance en faveur de l'Irak d'un deuxième but signé d'une superbe talonnade à la 83e minute.

Bien que Youssef Nasser soit parvenu à rétablir l'équilibre pour le Koweït à la 90e minute en reprenant un centre parfaitement dosé, Karrar Nabil a arraché le but de la victoire irakienne à la dernière seconde, à la neuvième minute du temps additionnel, d'une frappe imparable en pleine lucarne aux abords de la surface de réparation.

Le Koweït avait entamé la compétition par une défaite face à l'Arabie saoudite sur le score d'un but à zéro, tandis que l'Irak avait fait match nul lors de la première journée face à Oman. Tous les regards se tournent désormais vers la clôture des matchs de la phase de groupes, le 29 septembre en cours : l'Irak disputera une rencontre attendue face au pays hôte de la compétition, l'Arabie saoudite, tandis que le Koweït affrontera Oman.

Il convient de noter que le Koweït trône en tête des équipes les plus titrées en Coupe du Golfe arabe avec 10 titres, le dernier remontant à 2010, tandis que l'Irak occupe la deuxième place avec 4 titres, le dernier ayant été remporté lors de la précédente édition, en 2023.