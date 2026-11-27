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Un petit point au lieu d’une victoire libératrice : malgré une avance de 3-1 sur la pelouse du Werder Brême, le Borussia Mönchengladbach a manqué sa deuxième victoire de la saison en Bundesliga.

Après une fin de match dramatique, l’équipe entraînée par Alexander Blessin a dû se contenter d’un frustrant match nul, 3-3 (1-1). Eren Dinkci (85e), puis Niclas Füllkrug (90e+2), ont assommé les supporters des Poulains qui avaient fait le déplacement, par un froid glacial au Weserstadion. Füllkrug a inscrit son onzième but de la saison et établi un record : il est le premier joueur du Werder à avoir marqué lors de six matches à domicile au cours d’une saison de Bundesliga.

Grâce à un doublé de Franck Honorat (46e et 78e), Gladbach semblait tenir sa victoire. Kevin Diks avait lui aussi marqué (27e, penalty accordé après recours à la vidéo pour une main). Mais cela n’a pas suffi. En première période, Dinkci avait égalisé à 1-1 (38e).

« Oui, notre état d’esprit a été excellent, mais nous devons quand même jouer proprement et montrer nos qualités sur le terrain. Nous pouvons faire mieux », a déclaré à Sky Füllkrug, auteur de son onzième but de la saison : « Nous avons été beaucoup trop imprécis dans la manière dont nous voulions développer notre jeu. Les joueurs de Gladbach ont bien joué et nous ont posé plusieurs problèmes. »

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Le club historique de Gladbach, en difficulté, reste donc lanterne rouge. Pour le Werder, cinq jours après son éclatante victoire 4-0 dans le derby du Nord contre le HSV, l’envolée en championnat s’est arrêtée pour le moment. En cas de victoire, les Verts et Blancs auraient pu rejoindre au moins jusqu’à dimanche le RB Leipzig au nombre de points, à la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.

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« Si un joueur dans le vestiaire rêve d’Europe, je serai le dernier à le freiner. Je suis plutôt pied au plancher que frein à main », avait déclaré Thioune avant la rencontre. Mais la première véritable occasion, devant 41 800 spectateurs, est revenue aux visiteurs : seul face au gardien du Werder Karl Hein, Zento Uno (10e) n’a pas réussi à marquer. Le Borussia a d’ailleurs entamé le match avec audace, tandis que le Werder, privé du héros du derby Justin Njinmah (problèmes musculaires), est longtemps resté discret en attaque.

Diks a ensuite récompensé la bonne entame de son équipe. Auparavant, l’arbitre Felix Zwayer avait accordé un penalty après recours à la vidéo : Youri Reeger avait contré du bras un tir de Joseph Scally.

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L’attaquant vedette Niclas Füllkrug a alors tenté de réveiller les joueurs du Werder à grands renforts de consignes. Et l’égalisation est effectivement survenue : presque de nulle part, Dinkci a marqué d’une reprise de volée à environ 16 mètres, avec un peu de réussite puisque le ballon a touché l’intérieur du poteau.

Le Werder a regagné les vestiaires à 1-1, un score plutôt flatteur pour lui. À la pause, les Poulains s’étaient apparemment fixé des objectifs ambitieux. Quoi qu’il en soit, ils ont repris l’avantage seulement 48 secondes après la reprise grâce à Honorat. Le joueur de 30 ans a gardé son sang-froid après une passe astucieuse d’Uno.

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Le Werder a réagi avec colère et Füllkrug s’est procuré deux occasions (56e, 58e). Un duel ouvert s’est alors engagé : le Werder a accentué sa pression, Gladbach a défendu avec détermination. Les supporters ont ainsi assisté à un match certes peu brillant sur le plan technique, mais passionnant. En fin de rencontre, Honorat a porté le score à 3-1. Cela n’a pourtant pas suffi.