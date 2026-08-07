Selon les informations de Fabrizio Romano, les Londoniens ont recruté un nouveau joueur avec le latéral gauche Pep Chavarria, en provenance du Rayo Vallecano.

Toujours selon ces informations, un accord aurait déjà été trouvé entre toutes les parties. Chavarria est en route pour l’Angleterre afin d’y passer la visite médicale obligatoire.

Pour l’Espagnol de 28 ans, il est question d’une indemnité de base d’environ 19 millions d’euros ; bonus compris, le montant total pourrait atteindre 21 millions d’euros. Chelsea obtient ainsi Chavarria pour un montant légèrement inférieur à la clause libératoire de 25 millions d’euros inscrite dans le contrat du latéral gauche.

L’entraîneur Xabi Alonso, en particulier, aurait fortement poussé pour la signature de Chavarria : le technicien espagnol envisage manifestement son compatriote comme un titulaire sur le côté gauche de la défense. Outre Chelsea, le Bayer 04 Leverkusen était également annoncé intéressé par un transfert.

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La tournée d’achats de Chelsea se poursuit

Chez les Blues, Chavarria serait déjà la septième recrue de l’actuelle période des transferts après Morgan Rogers (pour 138 M€ en provenance d’Aston Villa), Marco Palestra (pour 57 M€ en provenance de l’Atalanta Bergame), Geovany Quenda (pour 50 M€ en provenance du Sporting Lisbonne), Emanuel Emegha (pour 25 M€ en provenance du Racing Strasbourg), Danny Welbeck (pour 6 M€ en provenance de Brighton & Hove Albion), Jordan Henderson (libre) et Dastan Satpaev (pour 2,4 M€ en provenance du Qaïrat Almaty). À cela s’ajoutent d’innombrables retours de prêt.

En face, seuls les ventes d’Andrey Santos (pour 56 M€ à Manchester United), de Marc Cucurella (pour 55 M€ au Real Madrid) et de Tyrique George (pour 21 M€ à Everton) sont à signaler. Au total, l’effectif d’Alonso compte actuellement 39 joueurs ; au moins certains d’entre eux doivent impérativement encore être vendus d’ici à la fin du mercato.

Sur le plan sportif, la nouvelle saison de Premier League débutera pour Chelsea par un déplacement sur la pelouse de Fulham, le 24 août.