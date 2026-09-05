L'AS Roma a poursuivi sa série de victoires en Serie A après avoir renversé son hôte, l'Atalanta, transformant un retard d'un but en un succès autoritaire sur le score de (2-1), lors de la confrontation qui les a réunis ce samedi soir au stade Olympique dans le cadre de la troisième journée.

La première période a été équilibrée entre les deux équipes, avant que la rencontre ne s'embrase au début du second acte : l'Atalanta a surpris les locaux avec le but d'ouverture à la 47e minute, à la suite de l'exploit individuel de Charles De Ketelaere, qui a dribblé Mario Hermoso et est parti sur le flanc gauche, adressant une passe en retrait vers Nikola Krstović. La minute a été marquée par une confusion défensive avec l'intervention d'Evan Ndicka puis de Bryan Cristante, laissant le ballon revenir devant Éderson, qui l'a expédié d'une frappe imparable de 14 yards au fond des filets.

L'AS Roma a maintenu sa pression intense en quête d'un retour, exploitant l'arme des corners qui s'est intensifiée avec 14 corners tout au long de la rencontre, jusqu'à ce que la 90e minute lui sourie lorsque Hermoso s'est élevé en toute liberté sur un centre bien placé, plaçant une puissante tête qui a logé le ballon dans les filets, annonçant le but égalisateur et ramenant le match au point de départ.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

À la troisième minute du temps additionnel, Matías Soulé a couronné la spectaculaire remontada des Giallorossi d'un but remarquable, après avoir déjoué la défense sur le flanc droit et pénétré à l'intérieur en dépassant Davide Zappacosta, avant de décocher une frappe puissante dans l'espace étroit entre le gardien Marco Carnesecchi et le premier poteau, déchaînant la joie des tribunes de l'Olympique.

Avec cette victoire à l'arraché, l'AS Roma a préservé son départ parfait en signant sa troisième victoire consécutive pour grimper en tête avec un bilan sans faute de 9 points et à la différence de buts devant l'Inter, deuxième, tandis que l'Atalanta est resté bloqué à 6 points à la septième place, subissant sa première défaite de la saison.

Les Loups de la capitale tournent désormais leur regard vers la scène continentale : l'équipe se prépare à se déplacer pour affronter le club turc de Fenerbahçe jeudi prochain, à l'occasion de l'ouverture de son parcours en Ligue des champions, avant de retrouver les compétitions nationales avec un déplacement à Turin le 14 septembre, puis de préparer le choc attendu face à l'Inter dans la lutte pour la première place le 19 septembre.