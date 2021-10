La Fiorentina fixe un prix dantesque pour Vlahovic, courtisé par le FC Barcelone

Très courtisé, Dusan Vlahovic vaut une petite fortune. Le Barça est prévenu.

Dusan Vlahovic a été lié à plusieurs reprises à des transferts cet été, mais il est finalement resté à la Fiorentina.

Au lieu de mettre un terme à la saga des transferts autour de lui, cela risque d'augmenter l'intérêt pour lui l'été prochain.

Le quotidien sportif madrilène AS affirme dans son édition du jour que le prix de l'attaquant s'élève désormais à 90 millions d'euros, de quoi faire réfléchir toute partie intéressée de la Liga.

L'Atlético de Madrid était l'un des favoris, mais les signatures d'Antoine Griezmann et de Matheus Cunha pourraient bien l'exclure.

Il y a aussi le Real Madrid, son rival et voisin, qui ne sera pas non plus dans la course s'il réalise le transfert gratuit de Kylian Mbappé, au terme de la saison, comme intialement prévu par les décideurs merengue.

Il ne reste plus que le FC Barcelone, qui n'est pas en position de faire de grandes signatures pour le moment, mais qui pourrait se retrouver l'été prochain avec une voie libre pour l'attaquant serbe. La route est longue pour obtenir la signature du prolifique Dusan Vlahovic et cette saga ne fait que commencer...