Après une saison décevante, la Fiorentina vise un retour dans le ventre mou de la Serie A. La Viola, quinzième l’an passé, a battu samedi son record de transfert pour recruter le milieu français Arthur Atta. Et le Français n’est pas la seule nouvelle tête.

Le club a également nommé cette semaine Fabio Grosso au poste d’entraîneur principal : le héros de la Coupe du monde 2006 doit orchestrer cette remontée. Enfin, la Viola a déjà frappé un grand coup en recrutant Radu Dragusin.

Prêté par Tottenham, où il était bloqué derrière Micky van de Ven et Cristian Romero, le défenseur roumain sera automatiquement acheté pour 25 millions d’euros s’il atteint un certain nombre de matchs.

Les milieux italiens Marco Brescianini (10 M€) et Giovanni Fabbian (13 M€), déjà présents la saison passée sous forme de prêt, ont été définitivement acquis à l’Atalanta et à Bologne.

Le club a ensuite recruté le défenseur central gaucher Viery pour 15 millions d’euros (+2 millions de bonus) en provenance de Grêmio. Le coup le plus retentissant a été officialisé samedi : Atta arrive de l’Udinese pour 25 millions d’euros, soit 70 % de ses droits économiques.

Âgé de 23 ans, Atta était l’un des moteurs de l’Udinese et suscitait l’intérêt de plusieurs grands clubs italiens, mais la Fiorentina a finalement remporté la mise. Bonus compris, l’opération pourrait atteindre 40 millions d’euros.

Le précédent record était détenu par Nico González, recruté 27 M€ en 2021 en provenance du VfB Stuttgart. La saison dernière, la Fiorentina avait déboursé 25 M€ pour Roberto Piccoli, désormais troisième du podium des transferts les plus onéreux.

Enfin, la Viola finalise l’arrivée d’Álex Jiménez en provenance de Bournemouth. L’Espagnol, écarté en équipe réserve la saison passée après des accusations de contact avec une mineure, pourrait rejoindre le club toscan sous forme de prêt.

La Fiorentina dispose d’une option d’achat fixée à environ vingt millions d’euros pour le jeune Espagnol à l’issue de la saison. Au total, les dépenses engagés pour ces joueurs pourraient largement dépasser les cent millions d’euros.

Le directeur sportif Fabio Paratici tient ainsi parole : lors de la présentation de Grosso, il avait annoncé vouloir bâtir une Fiorentina « compétitive et durable ».

Sur le plan financier, le club bénéficie du solide soutien de son propriétaire Giuseppe Commisso, fils du défunt magnat des médias Rocco Commisso.