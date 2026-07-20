La Finalissima fait son retour… Messi va-t-il prendre sa revanche sur l'Espagne au Qatar ?

Un nouveau rendez-vous se profile, offrant à Lionel Messi l’occasion de prendre sa revanche sur l’Espagne. Battu 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026 dimanche dernier, l’Argentin pourrait croiser « La Roja » lors d’une Finalissima qui revient sur le devant de la scène.

Initialement prévue en mars, la rencontre avait été annulée en raison des tensions géopolitiques liées au conflit en Iran, avant que les discussions ne reprennent en vue de la disputer lors de la prochaine trêve internationale.

Selon la radio argentine « DSports 103.1 FM », des discussions avancées sont en cours pour organiser, en novembre prochain au stade Lusail au Qatar, la rencontre entre l’Argentine, tenante de la Copa América, et l’Espagne, championne d’Europe.

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Cette affiche revêt une dimension de revanche pour Messi et ses coéquipiers, battus en finale de la Coupe du monde 2026, privant ainsi la « Pulga » d’un nouveau titre mondial.

Si l’accord est finalisé, les supporters assisteront à un choc de haut vol entre deux des meilleures nations du moment : l’Espagne visera la confirmation de sa suprématie mondiale, tandis que Messi et ses coéquipiers chercheront à se racheter et à prouver que la défaite en finale n’était qu’un simple accident de parcours pour l’Albiceleste.

Messi, qui avait soulevé la Coupe du monde 2022 aux tirs au but sur cette même pelouse, y voit un bon présage pour aborder la « Finalissima ».