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Loai Mohamed

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La finale des rois… L’Argentine devance le Brésil et l’Italie et égale le record de l’Allemagne

Espagne vs Argentine
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Angleterre vs Argentine
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É.-U.
Angleterre
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L'Angleterre bute régulièrement sur l'obstacle des demi-finales

L’Argentine a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en battant l’Angleterre 2-1 en demi-finale de l’édition 2026. Elle se qualifie ainsi pour sa deuxième finale consécutive, et sa septième au total.

Les coéquipiers de Messi défieront l’Espagne dimanche en finale pour tenter de conserver leur couronne mondiale, tandis que l’Angleterre se contentera de la petite finale, son rêve de finale ayant pris fin.

L’Argentine porte ainsi à sept le nombre de ses participations à la finale de la Coupe du monde, se hissant seule à la deuxième place du classement des équipes ayant disputé le plus de finales de l’histoire, derrière l’Allemagne, détentrice du record avec huit participations, selon les statistiques du site StatsFoot.

Selon la même source, l’Albiceleste devance désormais le Brésil et l’Italie, crédités de six finales chacun, et la France, présente à quatre reprises.

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En revanche, l’Angleterre échoue pour la troisième fois consécutive en demi-finale, confirmant ses difficultés récurrentes à ce stade de la compétition.

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Selon Opta, les Three Lions, vainqueurs de leur unique demi-finale en 1966, ont ensuite échoué à trois reprises à ce stade, en 1990, 2018 et 2026, perpétuant la malédiction du « carré d’or ».

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