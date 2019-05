La finale de la Ligue des champions sans Messi ou Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis 2013

La finale de la Ligue des champions de cette année n'impliquera aucune des deux meilleurs joueurs de la décennie pour la première fois en six ans.

Pour la première fois depuis 2013, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne participeront à la finale de la . Le FC Barcelone de Lionel Messi a été contraint de capituler face à ce mardi soir, s'inclinant 4-0 lors de la demi-finale retour de C1 et s'inclinant 4-3 au total sur la double confrontation. Ce résultat choquant a mis fin à une série étonnante de domination pour les deux joueurs, qui ont dominé la course au Ballon d'Or pendant dix ans, en ce qui concerne la compétition reine de clubs en Europe. Depuis 2013, soit Messi ou soit Cristiano Ronaldo ont participé à la finale. Un total de cinq finales successives, le Portugais remportant trois titres consécutifs et quatre au total.



Mais Cristiano Ronaldo, qui a quitté le en début de saison, a vu son équipe de la s'écraser lors des quarts de finale face à l' Amsterdam. Et Lionel Messi n'a pas pu rester dans la lancée car le Barca, champion de la - vainqueur de la compétition pour la dernière fois en 2015 - a été battu de manière sensationnelle à Anfield malgré une avance de trois buts au match aller. Cela n'a pas été faute d'essayer de la part de l'Argentin.

Messi a été le principal danger et créateur pour le géant du football espagnol à Anfield. L'attaquant du Barça était présent sur les huit tirs de son équipe ce mardi soir, en étant soit à la création, soit à la frappe. Le Barça est devenu la quatrième équipe de l'histoire de la Ligue des champions à perdre après avoir remporté le match aller avec trois buts d'écart ou plus. Alors que l'international portugais pointe à cinq couronnes continentales, Messi est bloqué à quatre, après avoir remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2015. Alors que le tirage au sort avait fait en sorte que les deux géants du football mondial puissent se rencontrer en finale, finalement il n'en sera rien. Aucun des deux n'ira à Madrid au mois de juin.



Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont également vu leur série de domination prendre fin au cours de la dernière saison. Alors qu'ils étaient les deux seuls joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or pour une période de 10 ans, Luka Modric a mis fin à cette hégémonie entre le Portugais et l'Argentin en le remportant en 2018 juste devant son ancien coéquipier parti à la Juventus.

Liverpool rencontrera l'Ajax ou lors de la finale de la Ligue des champions qui se tiendra à Madrid le 1er juin. La dernière finale sans Messi et Ronaldo a vu le battre le - alors dirigé par l'actuel patron de Liverpool, Jurgen Klopp - lors d'un affrontement 100% allemand à Wembley. C'était également la dernière finale de Ligue des champions sans le moindre club espagnol.