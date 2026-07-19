La finale de la Coupe du monde s’est transformée en tribune de protestation contre Donald Trump et Gianni Infantino

L’ambiance de la finale de la Coupe du monde ne s’est pas limitée à la confrontation très attendue entre l’Espagne et l’Argentine ; elle s’est étendue aux tribunes, où des milliers de supporters s’apprêtent à mener une action de protestation retentissante visant le président américain Donald Trump et le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino, un spectacle qui pourrait bien voler la vedette à la cérémonie de couronnement du champion du monde.

Les supporters ont lancé une campagne de protestation originale visant Trump et Infantino, en marge de la finale disputée au stade de New York/New Jersey.

Selon le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », des cartons rouges ont été distribués aux supporters à leur arrivée au stade afin d’adresser un message direct de protestation au président américain et au président de la Fédération internationale de football.

Les organisateurs espèrent que les supporters brandiront ces cartons au moment de la remise du trophée, lorsque Trump et Infantino seront censés remettre la coupe au capitaine de l’équipe victorieuse.

Chaque carton rouge est équipé d’un code QR dirigeant vers la plateforme « Final Red Card », qui précise le moment exact où les supporters doivent les brandir pendant la cérémonie.

Le site de la plateforme explique : « Après examen, et en raison de la corruption politique et de l’abus de pouvoir présidentiel, la décision est la suivante : carton rouge ! », en écho au processus de révision par la VAR.

Cette initiative intervient après deux semaines de vives critiques contre Trump et Infantino, suite à la levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé puis autorisé à jouer contre la Belgique en huitièmes de finale.

Cette décision, perçue comme un précédent dans l’histoire récente de la Coupe du monde, a coïncidé avec un appel téléphonique entre Trump et Infantino, suscitant des interrogations sur les circonstances de la levée de la suspension, même si le président de la FIFA a affirmé qu’il n’y avait eu aucune influence.

Balogun a bien disputé la rencontre face à la Belgique, à Seattle, sans pouvoir inverser la tendance : les États-Unis ont été éliminés (4-1) dès les huitièmes de finale, la polémique faisant toujours rage.