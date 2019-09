La finale de la Coupe du monde 1998, votre meilleur souvenir au Stade de France ?

L'équipe de France va disputer son 100ème match au Stade de France ce mardi. Quel est votre meilleur souvenir dans l'enceinte dionysienne ?

Construit à l'occasion de la 1998 en , le Stade de France a fêté ses 20 ans l'an dernier. Et ce mardi soir, il va passer un nouveau cap symbolique, celui des 100 rencontres avec l'équipe de France. En effet, ce mardi soir, les Bleus reçoivent Andorre dans l'enceinte dionysienne pour le cadre des qualifications à l'Euro 2020 et ce sera le 100ème match de l'histoire de l'équipe de France dans ce stade.

Alors forcément avec 100 matches au compteur au Stade de France, l'histoire entre les Bleus et l'enceinte située à Saint-Denis est très riche. Inauguré en janvier 1998, le Stade de France a notamment vu son équipe de football être sacrée, quelques mois plus tard, pour la première fois champion du monde. Un souvenir impérissable et qui vient à l'esprit en premier, mais ce n'est pas le seul, loin de là.

Ce soir les Bleus vont disputer leur 100ème match au Stade de France. Est-ce que le titre de champion du monde 1998 est votre plus beau souvenir dans ce stade ? Si c'est non, précisez lequel ! — Goal France (@GoalFrance) September 10, 2019

Outre ce succès face au , l'équipe de France a connu de bons et de moins bons moments au Stade de France. En fonction de l'âge de chacun, les meilleurs souvenirs dans cette enceinte ne seront pas les mêmes. Certains auront été marqués par la "remontada" face à l' en 2013. La première pierre de l'ère Deschamps, alors que les Bleus étaient très mal embarqués et risquaient de manquer la Coupe du monde 2014.

D'autres auront en tête la main de Thierry Henry face à l' . Un geste qui a longtemps fait parler, mais qui a tout de même qualifié les Bleus pour la Coupe du monde 2010 en . Enfin, beaucoup aimeraient oublier la défaite face au . L'Euro 2016 organisé à domicile tendait les bras aux Bleus qui ont finalement échoué, dix-huit ans après avoir été sacrés champions du monde, dans la plus grande enceinte du pays face au Portugal de Cristiano Ronaldo, blessé durant la rencontre, à cause d'un but d'Eder.

Le Stade de France a vu les Bleus et ses supporters connaître toutes les émotions. De la gloire en 1998 avec un succès écrasant contre le Brésil de Ronaldo à la tristesse un soir de juillet 2016 avec une défaite en finale de son Euro contre le Portugal en passant par deux qualifications pour la Coupe du monde 2010 et 2014 avec des rencontres face à l'Eire et l'Ukraine.

Alors, quel est le meilleur souvenir que vous-avez d'une rencontre au Stade de France de son inauguration en 1998 à ce mardi soir face à Andorre ? Participez à nos sondages sur Facebook et Twitter et faites nous part de votre avis sur la question à travers des commentaires. A vos plumes !