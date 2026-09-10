La fin est-elle proche ? La Fédération française annonce officiellement le retrait de son soutien à Infantino

La Fédération française de football a décidé de retirer son soutien à Gianni Infantino lors de la prochaine élection présidentielle de la FIFA, prévue en mars 2027 au Maroc.

Le projet d'Infantino visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des fonds privés a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour de nombreuses fédérations européennes, dont la Fédération française de football.

Selon le journal « L'Équipe », lors de la réunion du comité exécutif de la Fédération française de football, ce jeudi, Philippe Diallo, le président de la Fédération, a annoncé le retrait officiel du soutien à Infantino, emboîtant ainsi le pas à une dizaine d'autres pays européens, parmi lesquels l'Angleterre et l'Italie, avec l'attente que d'autres pays prennent des mesures similaires dans les semaines à venir.

La Fédération française de football se range ainsi du côté de l'Union européenne de football et de son président, Aleksander Ceferin, qui s'efforcent de faire tomber le dirigeant suisse.

Pour rappel, la prochaine élection présidentielle de la Fédération internationale de football (FIFA) se tiendra en mars 2027, lors d'un congrès prévu à Rabat, au Maroc.

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