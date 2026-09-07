Le marché des transferts en Roshn League ne ressemble plus à l'image dessinée à l'été 2023, lorsque les clubs saoudiens s'étaient transformés en une immense force d'achat, ouvrant leurs portes à des dizaines de stars mondiales avec des chiffres records. Après des années de dépenses colossales, il semble que le football saoudien soit entré dans une nouvelle phase dont le mot d'ordre principal est la rationalisation des dépenses et la réorganisation des priorités, sans pour autant renoncer à l'ambition ni à la capacité de boucler de grands transferts.

L'été 2026 a clairement révélé ce changement : les dépenses des clubs saoudiens sur le marché des transferts ont reculé à environ 407 millions de dollars, soit une baisse de 26,3 % par rapport à l'été 2025, faisant de la saison actuelle celle où les dépenses ont été les plus faibles depuis le lancement du projet d'attraction des stars.

De l'achat de stars à la définition des besoins

Durant les premières années du projet, le nom du joueur et sa valeur marketing constituaient un facteur essentiel dans les mouvements saoudiens, mais l'équation a progressivement changé. Les clubs se soucient désormais davantage de la question la plus importante : l'équipe a-t-elle réellement besoin de ce joueur ?

Ce changement signifie que la réduction des dépenses n'équivaut pas nécessairement à un recul de l'ambition, mais reflète plutôt une volonté de construire des effectifs plus équilibrés, de limiter les recrutements superflus et de considérer les contrats et les salaires comme faisant partie d'un projet à long terme.

L'accent est également davantage mis sur les joueurs plus jeunes, capables d'apporter un rendement technique pendant des années, plutôt que de s'appuyer principalement sur de grands noms parvenus aux dernières étapes de leur carrière.

Les milliards reculent, mais les grands transferts n'ont pas disparu

Ce nouveau paysage ne signifie pas que la Roshn League a fermé ses coffres, mais qu'elle est devenue plus sélective dans l'usage de sa puissance financière.

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Al-Hilal, par exemple, a bouclé le transfert du Brésilien Gabriel Martinelli en provenance d'Arsenal pour environ 65 millions d'euros, l'un des plus gros transferts de l'été, tandis que le club continuait de renforcer son effectif avec des joueurs de haut niveau.

La différence, c'est que cette fois le transfert s'inscrit dans une vision claire de la construction de l'équipe, et non dans le simple ajout d'un nouveau nom mondial à la liste des stars. Martinelli est âgé de 25 ans, ce qui correspond à la nouvelle orientation vers des joueurs pouvant représenter un investissement sportif à long terme.

C'est ici qu'apparaît l'idée la plus importante : la Roshn League n'a pas cessé de dépenser, mais elle est devenue plus attentive à l'endroit où elle place son argent.

Le départ des stars et le début d'une phase différente

À l'inverse, l'été a vu partir un certain nombre de grands noms qui ont façonné une partie de l'image du championnat au cours des dernières années, comme Karim Benzema, Riyad Mahrez et Fabinho, parallèlement à un recul de la dépendance au modèle du joueur chevronné au salaire colossal.

Et plutôt que de compenser chaque star partante par un nom encore plus grand, les clubs ont commencé à réévaluer leurs besoins, ce qui reflète le passage du projet d'une phase de construction de l'image mondiale du championnat à une phase davantage liée à la durabilité, à la compétitivité et au développement du produit local.

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Ce changement est également lié à un objectif plus large : offrir aux joueurs saoudiens un plus grand espace pour progresser, après que les dernières années eurent soulevé des interrogations sur l'ampleur de l'impact de la densité des recrutements étrangers sur les chances des talents locaux.

La Roshn League redéfinit la puissance du mercato

La prochaine phase ne se mesurera pas au nombre de transferts ni au montant total dépensé par les clubs, mais à leur capacité à transformer ces dépenses en équipes plus fortes, en une compétition plus équilibrée et en une valeur marchande accrue pour le championnat.

C'est pourquoi la baisse de la facture des transferts ne peut être interprétée comme un recul du projet saoudien, mais représente plutôt un passage vers une phase plus mature ; une phase où le recrutement d'un joueur mondial ne devient plus un objectif en soi, mais un moyen de servir les besoins de l'équipe et du projet.

Et tandis que les milliards constituaient le mot d'ordre principal de la Roshn League au début du projet d'attraction, il semble que le nouveau mot d'ordre soit le choix intelligent : moins de transferts, des dépenses plus précises, des âges plus jeunes et des besoins bien définis, tout en conservant la capacité de déroger à la règle lorsque se présente le joueur qui le mérite.

C'est tout simplement la fin de l'ère du « qui paie le plus ? » et le début d'une nouvelle ère qui pose la question : « qui sait le mieux dépenser ? »