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Manuel Neuer, légende du Bayern Munich et de l’Allemagne, a confirmé son intention de prendre sa retraite à la fin de la saison en cours. Le gardien expérimenté, qui a marqué l’ère moderne à son poste, devrait mettre un terme à sa carrière lorsque son contrat à l’Allianz Arena expirera en mai.

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Neuer confirme son départ cet été

Le football allemand s’apprête à vivre un bouleversement majeur après l’annonce de Neuer : il quittera les terrains à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien de 40 ans a décidé que son parcours au plus haut niveau s’achèverait naturellement cet été. Lors d’une visite à un club de supporters dimanche, le capitaine du Bayern Munich a clairement fait part de ses intentions, ouvrant une longue période d’adieux pour l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club.

Évoquant franchement son avenir, Neuer a expliqué qu’il était prêt, mentalement, à quitter les terrains après plus de deux décennies chez les professionnels. « Je pars du principe que je ne continuerai pas à jouer après cet été. J’essaie maintenant de profiter du temps qu’il me reste », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Florian Plettenberg.

Le gardien expérimenté a également révélé qu’il réfléchissait à cette décision depuis un certain temps. Il a reconnu qu’à la fin de la saison précédente, il se sentait déjà prêt à 85 % à raccrocher les gants et à entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Un héritage sans pareil

Le départ de Neuer marquera la fin d’une époque riche en trophées en Bavière, où il est un titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance de Schalke en 2011. Il a contribué à la domination du Bayern sur la scène nationale et à la conquête de plusieurs titres en Ligue des champions, devenant l’un des piliers de l’identité du club.

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Sa décision de prendre sa retraite en mai fait suite à sa retraite internationale après l’Euro 2024 et témoigne d’une fin de carrière mûrement réfléchie. Le gardien se concentre désormais sur ses derniers mois en tant que sportif professionnel, avant l’expiration officielle de son contrat.

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La nouvelle a suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans le monde du football, alors que les supporters se préparent à faire leurs adieux à un joueur qui a révolutionné son poste. Sa capacité à jouer comme un onzième joueur de champ, associée à des arrêts de classe mondiale et à une présence imposante, est devenue une référence pour tous les jeunes gardiens du monde. Alors que la saison en cours entre dans ses mois décisifs, Neuer attirera inévitablement davantage l’attention en tentant de mener le Bayern vers de derniers trophées avant le coup de sifflet final de sa carrière historique.

Le Bayern cherche un successeur

Le départ de cette figure majeure étant désormais acté, les dirigeants du Bayern Munich s’emploient déjà à préparer l’avenir à ce poste. Le vide que laissera un joueur de la stature de Neuer sera immense, tant par ses qualités sur le terrain que par son rôle de leader dans le vestiaire. Selon certaines informations, le club bavarois aurait identifié sa cible pour succéder à la légende sur le départ.

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Si la transition vers une nouvelle ère commence, l’attention se porte pour l’instant sur la saison en cours et sur la volonté de Neuer de terminer en beauté. Le Bayern occupe actuellement la troisième place du classement de Bundesliga après un match nul et vierge contre Hambourg, et le gardien de légende voudra ajouter d’autres trophées à son palmarès avant son départ.