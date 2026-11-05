Après de longs mois durant lesquels la voie semblait totalement dégagée pour permettre au Suisse Gianni Infantino de demeurer sans adversaire sur le trône du football mondial, une surprise de taille vient d'éclater et bouleverser tous les calculs à Zurich.

Le réseau « Sky Sports » a révélé qu'Infantino fait désormais face au premier défi réel et sérieux à la présidence de la Fédération internationale de football, la « FIFA », après que l'actuel membre du conseil de la FIFA, le Japonais Kozo Tashima, a décidé de se présenter officiellement contre lui lors des prochaines élections.

Infantino avait fait l'objet de plusieurs mois d'examen et de vérification approfondie, mais tous les indicateurs confirmaient qu'il était en passe d'être élu par acclamation, avant que Tashima ne décide de renverser la table.

Selon le réseau, Tashima n'est pas un adversaire anodin : il est un membre actif du conseil de la FIFA et occupe le poste de président d'honneur de la Fédération japonaise de football, ce qui lui confère un poids considérable aux niveaux asiatique et international.

Pour qu'un candidat puisse concurrencer Infantino, il doit obtenir le soutien d'au moins cinq fédérations de football à travers le monde, une condition qui semble garantie pour Tashima. De par sa fonction de président d'honneur de la Fédération japonaise, il obtiendra facilement le soutien de son pays, tandis que son statut de membre du conseil de la FIFA et son vaste réseau de relations lui assurent sans peine les quatre parrainages restants.

Les élections décisives à la présidence de la FIFA doivent se tenir au Maroc au mois de mars de l'année prochaine, où les regards du monde entier se tourneront vers une bataille inattendue entre l'empereur actuel du football et son rival japonais, qui a décidé de briser le mur du silence et de défier la domination persistante d'Infantino.