Le Français Karim Benzema est menacé d'un départ d'Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, après que des rapports de presse ont révélé que l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'équipe, ne comptait pas sur l'attaquant chevronné, alors que le club s'active pour recruter un remplaçant en provenance de la Premier League anglaise.

Selon un rapport de la chaîne « Sky Sport » et du journal espagnol « AS », Al-Hilal étudie la résiliation du contrat de Benzema, qui court jusqu'à l'été prochain, afin de faire de la place à la signature d'un nouvel attaquant. L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Aston Villa, figure en tête de la liste des noms pressentis pour succéder au Français.

Le principal obstacle au départ de Benzema réside dans les aspects contractuels et financiers, puisque le joueur, selon « Sky Sport », perçoit une partie de son salaire d'entités liées à la Ligue saoudienne, ce qui rend la résiliation du contrat plus complexe qu'un simple accord entre le joueur et Al-Hilal.

En cas de décision de séparation, le club doit parvenir à un accord avec la Ligue et les instances compétentes, ce qui explique la difficulté de mettre fin à la relation contractuelle à l'heure actuelle, malgré la volonté d'Al-Hilal de régler rapidement ce dossier afin de pouvoir enregistrer un nouvel attaquant dans son effectif.

Selon « AS », Benzema a demandé à percevoir l'intégralité de son salaire pour la dernière saison de son contrat au cas où Al-Hilal déciderait de rompre l'accord, une requête qui ne recueille pas l'assentiment de la direction du club ni de la Ligue, ce qui accroît les complications des négociations entre les parties concernées.

Benzema, âgé de 38 ans, avait rejoint Al-Hilal en provenance de son rival Al-Ittihad dans le cadre d'un transfert colossal en février dernier, mais il se retrouve désormais face à un avenir incertain peu de temps après avoir rejoint « Al-Zaïm ».

Malgré cela, l'attaquant français a entamé la saison actuelle de manière normale, après avoir marqué un but sur penalty lors de la victoire d'Al-Hilal contre Al-Faisaly 4-2 lors de la journée inaugurale du championnat saoudien, mais il a manifesté son mécontentement au moment de son remplacement à la 70e minute, une scène qui a accru les spéculations autour de sa relation avec le staff technique.

Alors qu'Al-Hilal étudie la possibilité de se séparer de Benzema, Ollie Watkins figure en tête de la liste des options envisagées pour renforcer l'attaque, l'attaquant anglais étant lié à Aston Villa par un contrat jusqu'en 2028, ce qui signifie que la conclusion du transfert nécessitera des négociations avec le club anglais.

Les démarches d'Al-Hilal interviennent dans le contexte de modifications apportées aux règlements relatifs à l'inscription des joueurs étrangers dans les compétitions saoudiennes, les règles actuelles autorisant l'enregistrement de 8 joueurs étrangers dans l'effectif de l'équipe en championnat, contre 10 joueurs en Coupe du Roi et en Supercoupe saoudienne.