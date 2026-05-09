La FIFA voit les choses en grand : trois cérémonies d’ouverture pour la Coupe du monde, avec des artistes de renommée mondiale

La Coupe du monde de cet été s’ouvrira par trois cérémonies distinctes, a officialisé la FIFA.

Pas moins de 48 nations prendront part à cette épreuve, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis, marquant ainsi la plus grande édition de l’histoire de la Coupe du monde.

La première cérémonie se tiendra le 11 juin au stade Azteca de Mexico. L’artiste colombien J Balvin, le groupe de rock Maná et la pop star Alejandro Fernández figureront parmi les têtes d’affiche. Dans la foulée, le coup d’envoi du premier match sera donné sur la même pelouse : le Mexique affrontera l’Afrique du Sud, seize ans après leur rencontre lors de la Coupe du monde 2010.

Le 12 juin, la seconde cérémonie se déroulera à Toronto (Canada) juste avant Canada-Bosnie-Herzégovine, avec les performances d’Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara et Nora Fatehi.

Plus tard le même jour, la troisième et dernière cérémonie se tiendra à Los Angeles avant le match États-Unis – Paraguay, avec la présence de Katy Perry, du rappeur Future, du DJ Sanoy et de Rema.

« Ces cérémonies allient musique, culture et football d’une manière qui reflète à la fois l’individualité de chaque pays et l’unité qui caractérise ce tournoi », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

La finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le New Jersey. L’équipe nationale néerlandaise disputera ses matchs de groupe à Dallas, Houston et Kansas City. Ses adversaires dans la poule sont le Japon (14 juin), la Suède (20 juin) et la Tunisie (dans la nuit du 25 au 26 juin).