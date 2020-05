La FIFA va organiser un match pour la lutte contre le Covid-19

Alors que la lutte contre le Covid-19 se poursuit, la FIFA annonce ce lundi que sa Fondation va organiser "le premier match de football officiel pour récolter des fonds au bénéfice d'Access to COVID-19 Tools (ACT), une initiative mondiale qui vise à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin)."

Dans le communiqué relayé par la FIFA, le président Gianni Infantino explique : "Nous nous engageons à organiser un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra - même si nous devons encore patienter quelques mois."

