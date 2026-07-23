La FIFA reste vivement critiquée même après la Coupe du monde, rapporte notamment The Athletic. Le Group of Copenhagen, un organe consultatif international qui relie des plateformes nationales dans la lutte contre le trucage de matches dans le sport, nourrit en effet de sérieux doutes sur l’intégrité du tournoi et a demandé des explications à l’instance mondiale du football.

Ces doutes s’appuient sur sept exemples concrets. L’organisation indépendante a surveillé d’éventuelles irrégularités dans les comportements de paris durant l’ensemble des 104 matches de la Coupe du monde. Bien que le rapport complet n’ait pas encore été rendu public, plusieurs situations ont, selon des sources, été signalées comme remarquables. Il s’agit de ce que l’on appelle des « yellow notices », des signaux pouvant indiquer des schémas inhabituels.

L’un des exemples concerne le carton rouge reçu par Themba Zwane lors du match d’ouverture de l’Afrique du Sud contre le Mexique. Une mise inhabituelle de 4,8 millions de dollars sur un faux pas de l’Espagne contre le Cap-Vert – match terminé sur le score de 0-0 – est également mentionnée. Il est par ailleurs fait référence à une longue intervention de la VAR sur un but refusé à Ferran Torres contre l’Arabie saoudite.

L’attention se porte toutefois principalement sur la situation autour de Folarin Balogun. Le jour de son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, un marché de paris sur sa possible participation contre la Belgique est apparu immédiatement. À ce moment-là, on ignorait encore que sa suspension serait ensuite annulée, ce qui n’a été officiellement confirmé que trois jours plus tard. Fait notable, cela ne s’est produit pour aucun autre joueur expulsé.

Le Group of Copenhagen a désormais demandé une explication officielle à la FIFA sur le déroulement de cette affaire. Cela crée des frictions, car l’instance mondiale du football avait justement indiqué plus tôt cette semaine qu’il n’existait absolument aucun indice d’activités de paris suspectes pendant le tournoi.

Selon l’expert en paris Christian Kalb, la prudence est de mise avant de tirer des conclusions. Il affirme que des schémas de paris atypiques peuvent aussi s’expliquer par des facteurs légitimes, comme la couverture des risques par les bookmakers. Dans le même temps, il reconnaît qu’une éventuelle connaissance préalable peut constituer un problème sérieux.

L’ampleur énorme du marché des paris rend l’ensemble encore plus complexe. On estime qu’environ 240 milliards de dollars ont été misés pendant la Coupe du monde, soit à peu près le double de l’édition précédente. Dans le même temps, les nouveaux prediction markets gagnent rapidement du terrain, ce qui crée selon les experts de nouveaux défis en matière de surveillance et d’intégrité dans le football.