La FIFA souhaite modifier une règle à la dernière minute : cette modification doit entrer en vigueur avant les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Selon Martyn Ziegler du Times, la FIFA envisage une réforme des tirs au but avant le coup d’envoi des phases à élimination directe de la Coupe du monde. Objectif : un déroulement plus équitable.

Actuellement, l’arbitre effectue un premier tirage au sort pour désigner le but, puis un second pour fixer l’ordre des tireurs. Dans les faits, cette double opportunité d’influencer le sort de la rencontre accordée à une même équipe alimente les débats depuis des années.

Ce scénario s’est récemment reproduit en finale de la Ligue des champions : Achraf Hakimi a remporté les deux tirages au sort, offrant, selon les experts, un avantage notable au Paris Saint-Germain, qui a finalement battu Arsenal.

Cette modification éventuelle vise à rendre les séries de tirs au but plus équitables. La FIFA et l’IFAB, instance internationale chargée des lois du jeu, planchent donc sur un système à un seul tirage au sort.

Le vainqueur choisirait alors entre tirer le premier penalty ou bénéficier de l’avantage du but, tandis que le perdant obtiendrait automatiquement l’autre option, à l’image du coup d’envoi.

Reste à savoir si le calendrier sera respecté : la FIFA espère lancer ce dispositif dès la Coupe du monde en cours, et donc avant dimanche, date du premier huitième de finale.

Toutefois, si la FIFA ne réussit pas à tenir ce délai, le projet sera reporté.