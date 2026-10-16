La FIFA sanctionne l'Espagne en raison des chants hostiles aux musulmans lors du match contre l'Égypte

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de sanctionner la Fédération espagnole en raison des chants racistes entonnés par les supporters de la Roja lors du match amical face à l'Égypte, disputé en mars dernier en préparation de la Coupe du monde 2026.

Selon la BBC, la FIFA a décidé de sanctionner la sélection espagnole en lui imposant de jouer son prochain match amical international dans un stade partiellement fermé.

Lors de cette rencontre, qui s'est achevée sur un score nul et vierge, un groupe de supporters de la sélection espagnole a scandé des chants hostiles aux musulmans, du type « celui qui ne saute pas est un musulman », vers la dixième minute de la première période, avant que ces chants ne se répètent au début de la seconde.

À la suite de cela, un message a été diffusé sur les écrans du stade RCDE, mettant en garde les supporters contre les comportements discriminatoires et appelant à les combattre. Le message a ensuite été rediffusé au début de la seconde période, sous les sifflets d'une partie du public présent.

La FIFA a par la suite ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football, en raison de ce qu'elle a qualifié de chants « anti-islam et xénophobes ».

La FIFA rejette la défense de la Fédération espagnole

Après les faits, la Fédération espagnole de football avait condamné les chants hostiles aux musulmans, tandis que Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, les avait qualifiés de « chose insupportable », ajoutant que « les personnes violentes utilisent le football pour se créer un espace ».

Mais la Fédération espagnole, dans ses mémoires en défense évoqués dans les motifs de la décision disciplinaire publiée par la FIFA, a soutenu que ces chants ne relevaient pas d'un comportement discriminatoire, un argument rejeté par la commission de discipline.

La commission a souligné que la Fédération espagnole ne pouvait soutenir de manière convaincante que les chants étaient totalement inoffensifs tout en justifiant, dans le même temps, l'activation des procédures de lutte contre la discrimination à l'intérieur du stade.

Fermeture de 15 % des tribunes et amende

En vertu de cette sanction, l'Espagne devra disputer son prochain match amical international avec 15 % de la capacité du stade fermée, cette fermeture devant concerner principalement les tribunes situées derrière les buts.

Toutefois, la Fédération espagnole peut, après accord de la FIFA, utiliser les places concernées pour accueillir des groupes issus de la société civile ou des catégories particulières, comme des familles, des étudiants et des organisations de lutte contre la discrimination.

La FIFA a également infligé à la Fédération espagnole une amende de 20 000 dollars.

Quand l'Espagne purgera-t-elle sa sanction ?

Le mois de juin prochain constitue la prochaine échéance probable pour que la sélection espagnole dispute un match amical international, mais l'application de la sanction pourrait être reportée si l'équipe se qualifie pour la phase finale de la Ligue des nations européenne. Elle serait alors appliquée lors de l'une des fenêtres libres durant les qualifications pour l'Euro 2028, l'automne prochain.

De son côté, la Fédération égyptienne de football a condamné les chants entendus lors de la rencontre, les qualifiant de « comportement raciste odieux et inacceptable », tout en insistant sur le fait que les agissements d'un groupe restreint de supporters n'affecteraient pas les relations étroites qui unissent les fédérations égyptienne et espagnole.