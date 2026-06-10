La FIFA sanctionne à nouveau le Zamalek, pour la 17e fois, en raison d’un contentieux impliquant une star palestinienne

La Fédération internationale de football (FIFA) a infligé ce mercredi une nouvelle suspension d’inscription au club égyptien du Zamalek, pour une durée de trois périodes de transfert, selon la plateforme de la Fédération dédiée aux sanctions de suspension.

Cette décision fait suite au non-paiement des sommes dues à l’ancien joueur palestinien Omar Faraj, estimées à 1 761 000 dollars.

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Au total, le club égyptien compte désormais 17 affaires instruites par la FIFA ayant conduit à une suspension de son mercato.

Le club a toutefois réussi à régler trois autres dossiers, impliquant les anciens adjoints de l’entraîneur portugais José Gomes.

L’international palestinien Omar Faraj avait résilié unilatéralement son contrat avec le club égyptien, n’ayant pas perçu ses émoluments, avant de s’engager en février dernier avec le club suédois de Halmstad pour deux saisons et demie, en tant que joueur libre.

Le club, qui affronte depuis plusieurs années des difficultés financières ayant déjà entraîné des sanctions de la FIFA, a tout de même été sacré champion d’Égypte la saison passée, avant de s’incliner aux tirs au but face à l’USM Alger en finale de la Coupe de la confédération de la CAF.



