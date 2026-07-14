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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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La FIFA saisit la Fédération tunisienne au sujet de la crise du dopage… Des sanctions sont-elles à prévoir ?

Tunisie vs Pays-Bas
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É.-U.

Huit joueurs des Aigles de Carthage ont été contrôlés positifs au dopage, malgré des performances sportives décevantes.

La Fédération internationale de football (FIFA) a tranché la question des sanctions visant plusieurs joueurs de l’équipe nationale tunisienne, participants à la Coupe du monde 2026, après des contrôles antidopage positifs.

Selon le journal britannique Daily Mail, au moins huit joueurs auraient présenté des traces de clenbutérol, substance interdite par l’Agence mondiale antidopage, utilisée en médecine pour dilater les bronches mais proscrite en compétition sportive.

Les premières analyses suggèrent que cette contamination résulterait de la consommation de viande contaminée lors du séjour de l’équipe au Mexique, et non d’une tentative d’améliorer les performances.

Selon la chaîne tunisienne Mosaïque, la FIFA a officiellement informé la Fédération tunisienne de football que les joueurs des Aigles de Carthage ne feront l’objet d’aucune sanction.

Selon la même source, l’instance a confirmé que les joueurs avaient ingéré de la viande locale contenant des substances brûle-graisses interdites.

La sélection tunisienne a quitté la Coupe du monde 2026 sur un bilan catastrophique, concédant trois lourdes défaites contre la Suède (5-1), le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1). Ces résultats ont entraîné le limogeage de l’entraîneur Sabri Lamouchi dès le premier match, une première dans l’histoire de la compétition.

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