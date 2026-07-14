La FIFA s’apprête à sanctionner ses détracteurs… Hossam Hassan et Tuchel vont-ils payer le prix de leurs déclarations incendiaires ?

La Fédération internationale de football (FIFA) prévoit d’ouvrir des procédures disciplinaires contre plusieurs joueurs et entraîneurs ayant vivement critiqué les arbitres durant la Coupe du monde 2026, les décisions étant différées jusqu’à la fin de la compétition.

Selon des sources proches du journal « The Athletic », l’instance a choisi de reporter toute sanction jusqu’à l’issue de la compétition, malgré l’intensification des polémiques arbitrales lors de plusieurs matchs à élimination directe.

Décisions attendues après la Coupe du monde

La Fédération internationale s’est abstenue de tout commentaire sur l’existence d’enquêtes ou de procédures disciplinaires en cours, mais les sources du journal ont confirmé que les sanctions éventuelles seraient décidées après la fin de la Coupe du monde.

Toute décision ultérieure s’appuiera sur les rapports des arbitres et des observateurs, ainsi que sur les éléments de preuve et les circonstances de chaque incident.

Cette démarche n’est pas nouvelle : lors du Mondial 2022 au Qatar, l’instance avait déjà différé des sanctions disciplinaires visant plusieurs fédérations nationales.

Tuchel critique l’arbitrage du match Angleterre-Mexique

Parmi les principaux détracteurs de l’arbitrage figure l’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, qui a critiqué la prestation de l’arbitre australien Ali Reza Faghani à l’issue du match contre le Mexique en huitièmes de finale, au cours duquel le défenseur Jarell Quansah a été expulsé.

Il a estimé que la performance de l’arbitre « n’était pas assez bonne », pointant des décisions « incohérentes et peu fiables », avant de déplorer la gestion des équipes techniques par les quatrièmes arbitres en dehors de la zone réservée.

Hossam Hassan s’interroge sur l’influence des pressions sur l’arbitrage

Ses propos les plus controversés sont intervenus après l’élimination de l’Égypte face à l’Argentine en huitièmes de finale, lorsqu’il a directement mis en cause l’arbitre français François Litxer.

L’entraîneur des Pharaons a affirmé que son équipe avait dominé sur tous les plans, mais il a estimé que des pressions exercées par la délégation argentine avant la rencontre avaient influencé les décisions de l’arbitre durant le match.

Mustafa « Zico », l’attaquant des Pharaons, a renchéri en estimant que les décisions de l’arbitre avaient anéanti les efforts de son équipe, avant d’affirmer que la compétition « favorisait l’Argentine ».

Akangji rejoint le camp des détracteurs

Les critiques ne se sont pas limitées au camp égyptien : le Suisse Manuel Akanji a également pointé du doigt l’arbitrage après la défaite de son équipe face à l’Argentine en quarts de finale.

Le défenseur helvétique a affirmé que son équipe avait eu l’impression que l’arbitre portugais João Penheiro favorisait systématiquement l’Albiceleste, ajoutant qu’il n’avait jamais vécu une rencontre aussi déséquilibrée à ses yeux.

Colina défend les arbitres du tournoi

En réponse, l’Italien Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a défendu les équipes arbitrales, rejetant toute accusation d’influence extérieure ou de partialité en faveur d’une sélection.

Il a réaffirmé que l’impartialité des arbitres de la Coupe du monde « ne saurait être remise en cause » et averti que de telles accusations pourraient exposer les arbitres et leurs familles à des menaces, situation qu’il a jugée inacceptable.