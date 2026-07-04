La FIFA s’apprête à rendre une décision surprenante concernant le match France-Paraguay

La Fédération internationale de football (FIFA) est confrontée à un scénario inquiétant qui pourrait entraîner le report du match des huitièmes de finale opposant la France au Paraguay, prévu ce samedi soir à Philadelphie, en raison de prévisions annonçant un orage et une vague de chaleur intense.

Selon la radio « France Info », l’instance suit la situation de près et juge le risque de report « important » en raison des conditions météorologiques défavorables : de violents orages sont attendus, accompagnés de températures record.

Selon Météo-France, le thermomètre devrait grimper à 37 °C au coup d’envoi, avec une sensation thermique de 42 °C, des conditions extrêmes susceptibles de menacer l’intégrité physique des joueurs.

Rappelons que les Bleus ont déjà vécu un scénario proche lors de la phase de groupes : leur rencontre avec l’Irak avait été suspendue près de deux heures en raison des intempéries, ce qui renforce la crédibilité des craintes actuelles.

L’instance dirigeante ne souhaite pas revivre ce scénario et étudie donc sérieusement l’option d’un report, en fonction de l’évolution des conditions météorologiques au cours des prochaines heures.