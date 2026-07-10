La Fédération internationale de football (FIFA) pourrait être contrainte de prendre une nouvelle décision cruciale avant le très attendu Angleterre-Norvège, programmé samedi au Hard Rock Stadium de Miami en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les hommes de Thomas Tuchel ont validé leur billet pour le dernier carré en battant le Mexique 3-2 tôt lundi matin.

Jude Bellingham a inscrit un doublé et Harry Kane a transformé un penalty, permettant aux Three Lions de l’emporter malgré leur infériorité numérique suite à l’expulsion de Jarell Quansah pour une faute violente sur Jesús Gallardo.

Réduits à dix après l’exclusion de Kwansah à la 54^e minute, les Three Lions ont alors livré une défense héroïque, maintenant supporters du stade Azteca et téléspectateurs dans un suspense haletant durant les quarante dernières minutes.

Selon le site « sportbible », la difficulté de tenir le coup à dix n’était pas la seule source d’inquiétude et de tension, la FIFA ayant menacé d’avancer le coup d’envoi du match de six heures en raison des pluies torrentielles et du risque d’orages.

Le Service météorologique national américain a par ailleurs émis une alerte canicule pour le sud de la Floride, indiquant que la température ressentie pourrait atteindre 43 °C sous l’effet combiné de la chaleur et d’une forte humidité.

Les prévisionnistes ont par ailleurs alerté sur le risque de nouveaux orages avant le week-end, une donnée cruciale pour la FIFA, dont les protocoles de sécurité imposent l’arrêt immédiat des rencontres dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 8 miles autour du stade.

La rencontre Angleterre-Norvège est donc maintenue à 22h, heure britannique (17h, heure locale), mais la chaleur et les orages restent des facteurs susceptibles de provoquer un report.