La FIFA répond : Infantino a-t-il proposé au Maroc d'accueillir la finale du Mondial 2030 ?

La Fédération internationale de football (FIFA) a réagi aux informations selon lesquelles elle aurait proposé au Maroc d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, dans le but de s'attirer le soutien des Africains avant les élections.

Selon le journal britannique The Times, Infantino, actuellement présent au Maroc, a promis d'accorder au Royaume le droit d'organiser la finale du Mondial 2030 au nouveau stade Hassan II de la ville de Casablanca, à condition que le Maroc annonce publiquement son soutien face aux pressions grandissantes réclamant son départ.

Le Maroc accueille la phase finale de la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, tandis que trois matches d'ouverture se dérouleront en Amérique du Sud, pour célébrer le centenaire de la première édition du tournoi.

Le Maroc aspire à accueillir la finale au stade Hassan II, d'une capacité de 115 000 spectateurs, appelé à devenir le plus grand stade de football au monde une fois sa construction achevée, tandis que le stade Santiago Bernabéu est considéré comme le principal concurrent pour l'organisation de la finale.

Après la diffusion de ces informations, la FIFA y a directement répondu, démentant avoir fait la moindre promesse au Maroc concernant la finale du Mondial 2030.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré au journal « AS » : « Il est faux et trompeur de prétendre que le président de la FIFA a fait la moindre promesse quant à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030. La FIFA prendra sa décision en temps voulu. »

Le quotidien espagnol a affirmé qu'Infantino s'est réuni ce mercredi au Maroc avec son cercle rapproché pour clarifier les positions de chaque partie dans la crise, ainsi que pour élaborer une stratégie visant à retrouver l'élan perdu après la tentative avortée de lancer le projet de vente de 20 % de la Coupe du monde et des autres tournois organisés par la Fédération internationale de football (FIFA) à plusieurs fonds d'investissement, dont certains sont même liés à Trump.

AS a écrit : « Le stade Santiago Bernabéu a toujours été le candidat le mieux placé pour accueillir la finale, en particulier compte tenu de la bonne relation entre Infantino et Florentino Pérez. Cependant, les relations étroites entre le premier responsable de la FIFA et le Maroc ont récemment mis cette préférence en péril. »

Et de poursuivre : « Alors que les relations politiques de la FIFA avec le Maroc et ses alliés se sont renforcées, ses relations avec l'Espagne se sont amenuisées à cet égard. »

Le journal a continué : « En réalité, la dernière rencontre entre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et Infantino a eu lieu lors d'une brève visite à New York il y a un an. Le président de la FIFA n'a plus visité l'Espagne depuis que Rubiales était président de la Fédération royale espagnole de football. Il s'est pourtant rendu au Maroc à quatre reprises en deux ans, y a ouvert un bureau de la FIFA, et accueillera à Rabat la prochaine réunion du Comité exécutif, qui verra également se tenir les élections. »

Et de conclure : « La Fédération espagnole de football est convaincue que la finale restera au stade Bernabéu, qui est son choix parmi les deux stades espagnols, bien qu'elle soit devenue récemment sceptique quant aux tractations de la FIFA qui se déroulent en coulisses. »