La FIFA répond aux protestations égyptiennes : « Personne n'a le droit de remettre en cause l'impartialité des arbitres »

La Fédération internationale de football (FIFA) a rompu le silence pour répondre à la vague de polémiques ayant entouré le match Égypte-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Des accusations ont visé l’équipe arbitrale, accusée d’avoir influencé le résultat, certains allant jusqu’à qualifier la rencontre de « truquée » ou « manipulée » au profit du tenant du titre.

Les Pharaons, qui menaient 2-0 jusqu’à la 76^e minute, ont finalement perdu 2-3, ce qui a attisé le sentiment d’injustice.

Plusieurs décisions arbitrales ont suscité la colère des joueurs et du staff technique égyptiens, notamment l’annulation d’un but pour une faute signalée en début d’action, ainsi que le refus d’accorder un penalty à Mohamed Salah juste avant le but victorieux de l’Argentine. Ces choix ont poussé plusieurs joueurs et le staff technique à formuler de vives critiques à l’encontre de l’arbitrage.

Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a ainsi commenté : « Nous étions meilleurs aujourd’hui face à l’Argentine, mais le football n’est pas toujours juste, et ce qui s’est passé était injuste, même si la FIFA prône le “fair-play”.

Il a ajouté : « Il est possible que des considérations commerciales en soient la cause ; ils ne veulent pas que Messi soit éliminé, ils veulent que le champion du monde reste en lice dans la Coupe du monde. »

De son côté, Mostafa Zico, joueur des Pharaons, a qualifié la compétition de « truquée » en faveur de l’Argentine, déclarant : « Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du monde… Le tournoi est truqué, l’arbitre a été injuste, il a tenté à maintes reprises de nous freiner. »

La Fédération égyptienne a par ailleurs déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA, estimant que « l’arbitre a commis des erreurs flagrantes » et qu’il doit être suspendu.

Colina répond

L’Italien Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a répondu à ces accusations en défendant l’arbitre français François Letexier et son équipe.

Dans un communiqué publié ce jeudi sur le site officiel de la FIFA, Collina a déclaré : « Commençons par dire que nous avons disputé jusqu’à présent 50 % de matchs en plus par rapport à la Coupe du monde 2022 au Qatar, et qu’il reste encore huit matchs importants à jouer. »

Il a ajouté : « Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du niveau de l’arbitrage, mais avec un nombre aussi important de matchs sur une période aussi courte, il est normal que certaines choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Et lorsque cela arrive, les arbitres sont d’autant plus déterminés à redoubler d’efforts pour être au mieux préparés pour le match suivant. »

Il a poursuivi : « Le débat constructif autour des décisions arbitrales fera toujours partie du football, mais les accusations non fondées n’ont pas leur place dans notre sport. »

Il a également rappelé que l’intégrité des arbitres ne saurait être mise en doute : « Personne n’a le droit de remettre en cause l’intégrité des arbitres de la Coupe du monde. Lorsque cela se produit, cela peut entraîner des réactions allant jusqu’à des menaces à l’encontre des arbitres et de leurs proches, ce qui est inacceptable. »

Il a ajouté : « Personne ne peut prétendre que la Commission des arbitres de la FIFA subit la moindre influence, pas même de la part du président de la FIFA, Gianni Infantino lui-même. Il nous a toujours apporté son soutien total, convaincu que nous travaillons en toute indépendance. »

Il conclut : « Nos arbitres prennent leurs décisions en toute honnêteté et, comme les joueurs et les entraîneurs, ils donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. »

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