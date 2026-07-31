La FIFA répond aux critiques de l'UEFA : personne ne vend le football

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié une clarification officielle au sujet de la proposition du projet « FIFA Forward Enterprise », réaffirmant son plein engagement à mener des consultations ouvertes et démocratiques avec l'ensemble des associations membres, et soulignant que ce sont des informations médiatiques erronées qui ont perturbé le déroulement des consultations prévues.

Plusieurs confédérations, au premier rang desquelles l'UEFA, s'étaient fermement opposées au projet et s'étaient engagées à boycotter toutes les compétitions de la FIFA si cette proposition venait à aller de l'avant.

La FIFA a apporté des éclaircissements comprenant des réponses aux observations et aux inquiétudes exprimées. La Fédération internationale a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous avons écouté les observations et les inquiétudes formulées par les confédérations concernées au sujet de la création envisagée du projet FIFA Forward Enterprise, et nous souhaitons répondre aux questions apparues depuis les premières informations médiatiques de mardi dernier. »

La FIFA a réaffirmé sa position sur les consultations : « Nous respectons les observations et les inquiétudes exprimées publiquement, et nous réaffirmons notre engagement à mener des consultations ouvertes et démocratiques. Le processus de consultation prévu a été perturbé par des informations médiatiques inexactes, et nous poursuivrons ce processus afin de garantir que chaque association membre puisse exercer son droit de vote sur la base des faits. »

La Fédération internationale a expliqué les objectifs de la proposition : « Le projet a uniquement été proposé pour garantir que toutes les associations membres de la FIFA aient la possibilité de détenir de manière significative la propriété commerciale du football dans leur pays, et cela ne se fait pas au détriment de l'esprit du football, de sa gouvernance ou de la gouvernance de la FIFA elle-même. »

La FIFA a catégoriquement démenti les rumeurs qui circulent, déclarant sans détour : « Personne ne vend le football. C'est une chose à laquelle la FIFA ne songera jamais. »

La FIFA a insisté sur les droits démocratiques de tous : « Chacun a le droit d'exprimer son opposition et de demander davantage de clarifications, mais aucune entité ne peut à elle seule prétendre représenter l'ensemble des 211 associations membres à travers le monde. Chaque association membre doit pouvoir examiner la proposition et avoir son mot à dire dans la construction de son propre avenir : ce sont là les principes démocratiques de la FIFA. »

La Fédération internationale a détaillé les aspects financiers et organisationnels de la proposition, indiquant que le projet « FIFA Forward Enterprise » transférerait les activités commerciales et organisationnelles liées à la mise en œuvre des événements de la FIFA vers une société affiliée détenue et dirigée de manière permanente par la FIFA, la valeur commerciale créée devant être répartie entre l'ensemble des 211 associations membres, ce qui permettrait à chaque association d'investir de façon concrète dans le football au sein de son pays.

La FIFA a dévoilé les détails du financement, expliquant qu'en vertu de la proposition, chaque association membre recevrait 20 millions de dollars américains au titre du financement (FIFA Forward pour le développement) au cours des quatre prochaines années (2027-2030), indépendamment de sa position individuelle de soutien au projet. Cette hausse du financement provient des revenus supplémentaires générés par le projet « FIFA Forward Enterprise » grâce à une gestion plus efficace des opérations commerciales de la FIFA au bénéfice de toutes les associations membres.

La FIFA a précisé les détails du programme (FIFA Fast Forward), indiquant qu'il constitue un financement de développement exceptionnel et unique d'un montant supplémentaire de 20 millions de dollars américains par association membre, la participation à ce programme étant entièrement facultative pour toutes les associations membres dans le cas où la proposition « FIFA Forward Enterprise » se poursuivrait. Il serait financé par des investissements externes, sans céder le contrôle ni modifier de quelque manière que ce soit la structure de gouvernance de la FIFA, étant précisé que, sans le soutien de la majorité des associations membres, les activités commerciales de la FIFA resteront inchangées et le projet « FIFA Forward Enterprise » ne verra pas le jour.

La Fédération internationale a indiqué que ces éléments représentent le point de départ du processus de consultation et sont soumis à discussion dans le cadre de ce processus, lequel peut aboutir à leur approbation, à leur rejet ou à leur modification, dans leur ensemble ou point par point.

La FIFA a conclu ses déclarations en évoquant les principes fondamentaux : « Les principes sur lesquels reposent tous les éléments de la proposition (FIFA Forward Enterprise) consistent à offrir un financement de développement sans précédent, une véritable propriété universelle des opportunités commerciales de notre sport, et la réalisation d'une pleine autodétermination à travers un processus démocratique pour toutes les associations membres. »