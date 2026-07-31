La FIFA répond aux critiques de l'UEFA : personne ne brade le football

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié une clarification officielle au sujet du projet « FIFA Forward Enterprise », réaffirmant son engagement total à mener des consultations ouvertes et démocratiques avec l'ensemble des associations membres, et soulignant que ce sont des informations médiatiques erronées qui ont perturbé le déroulement des consultations prévues.

Plusieurs confédérations continentales, au premier rang desquelles l'UEFA, s'étaient fermement opposées au projet et s'étaient engagées à boycotter l'ensemble des compétitions de la FIFA si cette proposition venait à être poursuivie.

La FIFA a apporté des éclaircissements comprenant des réponses aux remarques et aux inquiétudes exprimées. Dans un communiqué officiel, la Fédération internationale a déclaré : « Nous avons écouté les remarques et les inquiétudes formulées par les confédérations continentales concernées au sujet de la création proposée du projet FIFA Forward Enterprise, et nous souhaitons traiter les questions apparues depuis les premières informations médiatiques de mardi dernier. »

La FIFA a réaffirmé sa position sur les consultations, déclarant : « Nous respectons les remarques et les inquiétudes exprimées publiquement, et nous réaffirmons notre engagement à mener des consultations ouvertes et démocratiques. Le processus de consultation prévu a été perturbé par des informations médiatiques inexactes, et nous poursuivrons ce processus afin de garantir que chaque association membre puisse exercer son droit de vote sur la base des faits. »

La Fédération internationale a expliqué les objectifs de la proposition, précisant : « Le projet a été proposé uniquement pour garantir que toutes les associations membres de la FIFA aient l'opportunité de détenir de manière significative la propriété commerciale du football dans leurs pays, et que cela ne se fasse pas au détriment de l'esprit du football, de sa gouvernance ou de celle de la FIFA elle-même. »

La FIFA a démenti catégoriquement les rumeurs qui circulent, déclarant directement : « Personne ne vend le football. C'est une chose à laquelle la FIFA ne songera jamais. »

La FIFA a insisté sur les droits démocratiques de chacun, déclarant : « Chacun a le droit d'exprimer son opposition et de demander davantage d'éclaircissements, mais aucune entité ne peut à elle seule prétendre représenter l'ensemble des 211 associations membres dans le monde. Chaque association membre doit pouvoir examiner la proposition et avoir son mot à dire pour façonner elle-même son avenir : tels sont les principes démocratiques de la FIFA. »

La Fédération internationale a détaillé les aspects financiers et organisationnels de la proposition, indiquant que le projet « FIFA Forward Enterprise » transférera les activités commerciales et organisationnelles liées à la réalisation des événements de la FIFA vers une société affiliée détenue et gérée de façon permanente par la FIFA, la valeur commerciale nouvellement créée devant être répartie entre l'ensemble des 211 associations membres, ce qui permettra à chaque association d'investir de manière concrète dans le football au sein de son pays.

La FIFA a dévoilé les détails du financement, précisant qu'aux termes de la proposition, chaque association membre reçoit 20 millions de dollars américains au titre du financement (FIFA Forward Development) au cours des quatre prochaines années (2027-2030), indépendamment de sa position individuelle de soutien au projet, cette augmentation du financement provenant des revenus supplémentaires générés par le projet « FIFA Forward Enterprise » grâce à une gestion plus efficace des opérations commerciales de la FIFA au bénéfice de l'ensemble des associations membres.

La FIFA a détaillé le programme (FIFA Fast Forward), indiquant qu'il représente un financement de développement exceptionnel et unique de 20 millions de dollars américains supplémentaires pour chaque association membre, la participation à ce programme étant entièrement facultative pour toutes les associations membres si la proposition « FIFA Forward Enterprise » se poursuit. Il sera financé par des investissements externes, sans céder le contrôle ni modifier de quelque manière que ce soit la structure de gouvernance de la FIFA, avec la précision que, sans le soutien de la majorité des associations membres, les activités commerciales de la FIFA resteront inchangées et le projet « FIFA Forward Enterprise » ne verra pas le jour.

La Fédération internationale a précisé que ces composantes constituent le point de départ du processus de consultation et sont ouvertes au débat dans le cadre de ce processus, qui peut aboutir à leur approbation, à leur rejet ou à leur modification, intégralement ou point par point.

La FIFA a conclu ses déclarations en évoquant les principes fondamentaux : « Les principes sur lesquels reposent toutes les composantes de la proposition (FIFA Forward Enterprise) consistent à offrir un financement de développement sans précédent, une propriété mondiale véritable des opportunités commerciales de notre sport, et à parvenir à une pleine autodétermination à travers un processus démocratique pour l'ensemble des associations membres. »