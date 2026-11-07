Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur de l’Argentine et de la Roma, Nahuel Molina, a reçu une bonne nouvelle : la FIFA a accepté de réduire sa longue suspension en sélection. Cette sanction avait initialement été prononcée à la suite des scènes chaotiques qui ont marqué la fin de la finale de la Coupe du monde 2026, disputée plus tôt cet été, que l’Argentine a perdue 1-0 face à l’Espagne après prolongation.

Publicité

Le recours de Molina porte ses fruits

La Fédération argentine de football (AFA) a obtenu une réduction des sanctions disciplinaires infligées à Molina. Le latéral de l’AS Rome avait initialement écopé de sept matches de suspension et d’une amende de 77 000 dollars pour son rôle dans l’altercation survenue après la finale du tournoi à East Rutherford.

Après un examen officiel de l’incident, la commission d’appel de la FIFA a décidé de ramener la suspension du défenseur à quatre matches et de réduire son amende à 60 000 dollars.

Sur le chemin du retour

Molina a déjà purgé une bonne partie de sa suspension. Le latéral droit a manqué les trois victoires de l’Argentine en match amical contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin en octobre. Ces trois rencontres étant déjà décomptées, il ne lui reste plus qu’un match à purger sur sa suspension ramenée à quatre rencontres.

Malgré cette réduction, le défenseur ne figure pas dans la dernière sélection de Lionel Scaloni pour l’Argentine, annoncée plus tôt cette semaine en vue des matches amicaux internationaux de novembre contre l’Uruguay et le Costa Rica.

Publicité Publicité

La Serie A reste bien représentée

Si la suspension de Molina a été réduite, celle de Leandro Paredes, fixée à 10 matches, ainsi que son amende de 90 000 dollars ont été maintenues pour son rôle dans la bagarre survenue lors de la finale de la Coupe du monde. Bien que les deux joueurs restent à l’écart, Scaloni continue de s’appuyer largement sur des joueurs du championnat italien : sept représentants de Serie A figurent dans la dernière sélection argentine, alors que l’équipe tourne la page des événements de l’été.

Parmi les joueurs convoqués figurent les coéquipiers de Molina à l’AS Rome, Leonardo Balerdi, Matias Soule et Santiago Castro, ce qui assure une forte représentation au club romain. Le duo de Côme Nico Paz et Maxi Perrone, Mariano Troilo de Parme et Franco Mastantuono de la Fiorentina complètent ce contingent de sept joueurs de Serie A.

La forme de Molina en club et la course au titre de l’AS Rome

En club, Molina a disputé 11 matches avec l’AS Rome toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant un but en Ligue des champions et délivrant deux passes décisives en Serie A. Ses performances ont contribué à la bonne saison du club romain, actuellement troisième du classement de Serie A avec 24 points, à seulement quatre longueurs du leader, la Lazio.