La FIFA reconnaît qu’un incident technique a affecté la prise de décision lors du penalty de la Suisse face au Qatar

La Fédération internationale de football (FIFA) est revenue sur l’action ayant conduit au penalty et au premier but de la Suisse contre le Qatar, samedi dernier, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal espagnol AS, l’instance a diffusé un communiqué pour clarifier la situation : avant le penalty, une position de hors-jeu non signalée avait été jugée, mais les lignes d’assistance vidéo, habituellement affichées à l’écran, n’ont pas été montrées au public.

Le communiqué reconnaît que la FIFA a essuyé de vives critiques pour ne pas avoir affiché les lignes de hors-jeu à l’écran.

L’instance a expliqué : « Lors de la rencontre Qatar-Suisse dans la baie de San Francisco, un bref incident technique a empêché la génération des animations graphiques de hors-jeu avant le penalty accordé à la Suisse à la 14^e minute. »

L’instance précise que le problème a été rapidement résolu et que la VAR a pu valider la décision sans incidence sur la régularité de l’action.

Et de conclure : « Les lignes utilisées par la technologie vidéo pour vérifier la position des joueurs concernés n’ont pas montré que l’attaquant se trouvait en position de hors-jeu dans aucune des deux situations qui ont précédé immédiatement la décision du penalty. »

L’ancienne star anglaise Gary Neville avait critiqué la Fédération internationale de football (FIFA) après que la technologie vidéo n’ait pas annulé le penalty accordé à la Suisse pour hors-jeu, déclarant : « Pourquoi la FIFA ne nous communique-t-elle pas ces informations alors qu’elle souffre déjà d’un grave manque de confiance ? C’est de la dictature : garder ces données en interne sans les transmettre aux supporters est tout simplement ridicule. »