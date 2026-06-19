Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

La FIFA récompense Amine Omar en lui confiant la rencontre face à l’Argentine et dévoile les équipes d’arbitrage pour Algérie-Jordanie

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
Jordanie vs Algérie
Jordanie
Algérie
A. Omar
Argentine
Autriche
É.-U.
Jordanie
Algérie
Égypte

La Commission des arbitres de la FIFA a dévoilé l’équipe arbitrale qui dirigera la rencontre très attendue entre l’Argentine et l’Autriche, comptant pour la deuxième journée du groupe 10 de la Coupe du monde 2026.

L’Égyptien Amin Omar a été désigné pour diriger la rencontre, assisté de ses compatriotes Mahmoud Abou al-Raghal et Ahmed Hossam Taha, tandis que l’Espagnol Alejandro Hernández assumera les fonctions de quatrième arbitre.

Amin Omar poursuit ainsi son parcours dans la compétition après avoir fait ses débuts en phase finale de la Coupe du monde, où il avait arbitré le match République tchèque-Corée du Sud, une prestation remarquée saluée par les supporters et les observateurs.

L’Argentine, évoluant dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, a parfaitement lancé sa compétition en battant l’Algérie 3-0 lors de la première journée, sous la conduite de Lionel Messi.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Autriche crest
Autriche
AUT
Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Algérie crest
Algérie
ALG


Par ailleurs, la Commission des arbitres de la FIFA a dévoilé l’équipe arbitrale chargée de diriger la rencontre Algérie-Jordanie, programmée mardi prochain pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

L’arbitre slovène Slavko Vintić dirigera la rencontre, assisté de ses compatriotes Tomaj Klančnik et Andraž Kovačić, tandis que le Jamaïcain Oshan Nation a été désigné comme quatrième arbitre.

Les deux formations, battues lors de l’acte inaugural (l’Algérie 0-3 par l’Argentine, la Jordanie 1-3 face à l’Autriche), aborderont cette rencontre avec l’intention de se rattraper et de rester en course pour une qualification au tour suivant.

Publicité