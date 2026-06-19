La Commission des arbitres de la FIFA a dévoilé l’équipe arbitrale qui dirigera la rencontre très attendue entre l’Argentine et l’Autriche, comptant pour la deuxième journée du groupe 10 de la Coupe du monde 2026.

L’Égyptien Amin Omar a été désigné pour diriger la rencontre, assisté de ses compatriotes Mahmoud Abou al-Raghal et Ahmed Hossam Taha, tandis que l’Espagnol Alejandro Hernández assumera les fonctions de quatrième arbitre.

Amin Omar poursuit ainsi son parcours dans la compétition après avoir fait ses débuts en phase finale de la Coupe du monde, où il avait arbitré le match République tchèque-Corée du Sud, une prestation remarquée saluée par les supporters et les observateurs.

L’Argentine, évoluant dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, a parfaitement lancé sa compétition en battant l’Algérie 3-0 lors de la première journée, sous la conduite de Lionel Messi.



Par ailleurs, la Commission des arbitres de la FIFA a dévoilé l’équipe arbitrale chargée de diriger la rencontre Algérie-Jordanie, programmée mardi prochain pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

L’arbitre slovène Slavko Vintić dirigera la rencontre, assisté de ses compatriotes Tomaj Klančnik et Andraž Kovačić, tandis que le Jamaïcain Oshan Nation a été désigné comme quatrième arbitre.

Les deux formations, battues lors de l’acte inaugural (l’Algérie 0-3 par l’Argentine, la Jordanie 1-3 face à l’Autriche), aborderont cette rencontre avec l’intention de se rattraper et de rester en course pour une qualification au tour suivant.