La FIFA réagit officiellement après une décision d’arbitrage vidéo controversée lors de la Coupe du monde

La Fédération internationale de football (FIFA) a demandé des explications au sujet du geste de la main réalisé par l’arbitre assistant vidéo, Sean Evans, avant la victoire 7-1 de l’Allemagne face à Curaçao dimanche, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’instance souligne la brièveté de l’apparition de l’équipe arbitrale, captée par les caméras lors de la couverture mondiale en direct juste avant le coup d’envoi.

Les images débutent généralement par un plan sur l’arbitre central et son équipe alors qu’ils gagnent la ligne de touche, un graphique indiquant leurs noms et fonctions apparaissant à l’écran.

L’image bascule ensuite vers le centre des arbitres vidéo, à Dallas, où l’équipe du VAR est filmée.

Les officiels se postent alors brièvement devant la caméra afin que leurs noms s’affichent à l’écran, au lieu de les montrer en pleine action, concentrés sur leurs moniteurs.

Dimanche, au moment où la caméra s’est tournée vers la salle de la VAR, Evans est apparu debout, les bras le long du corps, avant de former avec les doigts de sa main droite le signe « OK » à l’envers.

Ce geste possède deux interprétations radicalement différentes : l’une anodine, l’autre évoquant la supériorité blanche.

L’incident a immédiatement suscité une vague de spéculations sur les réseaux sociaux.

Selon des sources interrogées par BBC Sport, la FIFA aurait déjà sollicité des explications officielles de la part de l’arbitre australien.

Après la rencontre Allemagne-Curaçao, les protocoles d’avant-match ont été modifiés, indépendamment du score.

Lors des trois rencontres suivantes, les arbitres ont regardé les écrans du centre VAR au lieu de la caméra, bien que leurs noms continuent d’être affichés.