La FIFA provoque la colère des supporters avec une modification de dernière minute concernant la Coupe du monde 2026

Selon The Athletic, la FIFA aurait changé sans préavis l’emplacement des sièges de certains supporters ayant déjà acheté leurs billets pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Comme à son habitude, la FIFA a réparti les billets en trois catégories : catégorie 3 pour les places les moins chères, situées en haut des tribunes ; catégorie 2 pour les sièges en milieu de stade ; et catégorie 1 pour les emplacements en bordure du terrain, les plus onéreux.





Or, la FIFA a modifié les sièges de ceux qui ont déboursé plusieurs milliers d’euros pour des places de catégorie 1. Les acheteurs initialement installés au premier rang se retrouvent désormais quelques rangées plus loin.

Cette décision fait suite à l’ouverture d’une nouvelle phase de vente pour la catégorie 1, première rangée. Les premiers acheteurs se sentent donc floués : ils ne sont plus en bordure du terrain.

Selon The Athletic, qui dit avoir reçu des dizaines de courriels de supporters floués, les plans de stade fournis par la FIFA étaient par ailleurs incomplets.