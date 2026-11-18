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La Fédération internationale de football ne semble guère se soucier de ce qui s'est passé lors de la Coupe du monde 2026. Selon un article de presse, la FIFA prévoit de reproduire, lors du Mondial 2030 organisé au Maroc, en Espagne et au Portugal, une mesure qui avait suscité une vive polémique.

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La Fédération internationale de football (FIFA) avait instauré deux pauses hydratation obligatoires d'environ 3 minutes chacune lors de chaque match de la Coupe du monde (la première aux alentours de la 22e minute, la seconde vers la 67e).

De nombreux entraîneurs et joueurs ont estimé que ces interruptions transformaient un match de football de deux mi-temps en quatre périodes, et cassaient l'élan de l'équipe dominante ou lancée à l'attaque.

Des responsables ont fait remarquer qu'elles pouvaient offrir aux sélections les plus faibles l'occasion de reprendre leur souffle et de se réorganiser, à la manière d'un « temps mort » dans certains autres sports.

Selon le « Guardian », la Fédération internationale de football (FIFA) envisage la possibilité de recourir aux pauses hydratation lors de la Coupe du monde 2030, en les intégrant à un dossier envoyé aux diffuseurs potentiels.

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Les documents de l'appel d'offres transmis aux diffuseurs comportent une clause évoquant la possibilité de recourir à ces pauses de trois minutes, bien qu'aucune confirmation ni décision n'ait été prise à ce sujet.

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Des sources au sein de la FIFA au fait du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de préserver leurs relations, ont souligné l'importance de couvrir tous les aspects dans le cadre de l'appel d'offres, tout en précisant que leur inclusion dans les documents ne garantissait pas leur mise en œuvre.

Si elles devaient être introduites lors du tournoi, organisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec également des matchs disputés en Argentine, au Paraguay et en Uruguay pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde, elles devraient passer par une procédure d'approbation.

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Hausse des recettes publicitaires

Les pauses hydratation ont notamment été appliquées lors de la Coupe du monde masculine aux États-Unis, au Mexique et au Canada, plus tôt cette année.

Elles ont permis aux diffuseurs de vendre des espaces publicitaires pendant ces interruptions : Fox, diffuseur exclusif du tournoi aux États-Unis, a ainsi fait état d'une « hausse de 640 millions de dollars, soit 60 %, des recettes publicitaires ».

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Ses comptes financiers pour le trimestre clos le 30 septembre précisent que cette forte hausse était « principalement due aux programmes sportifs de la Coupe du monde masculine de football et à la hausse des tarifs, partiellement compensées par le calendrier des matchs de NFL et une baisse des audiences ».

Bien que certains stades utilisés aux États-Unis cet été aient été climatisés, la FIFA a voulu préserver l'intégrité de la compétition en imposant ces pauses lors des 104 matchs.

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En octobre, la FIFA a lancé l'appel d'offres pour les droits de diffusion des Coupes du monde 2030 et 2034 aux États-Unis et à Porto Rico, en fixant aux diffuseurs intéressés une date limite de dépôt des offres au 19 novembre à 12 h (heure de l'Est des États-Unis).

La FIFA avait eu recours aux pauses fraîcheur de manière irrégulière avant de les généraliser lors de la Coupe du monde 2026, bien que 31 des 104 matchs se soient disputés dans des stades climatisés, après que les fortes chaleurs ont provoqué des interruptions dans environ 60 % des matchs de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis.

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La FIFA a expliqué que cette mesure visait à préserver l'intégrité de la Coupe du monde en garantissant que tous les matchs se disputent dans les mêmes conditions, avec à la clé d'importantes retombées commerciales pour les diffuseurs.

Le Hollywood Reporter avait rapporté l'été dernier que les pauses hydratation généraient entre 2 et 9 millions de dollars de recettes publicitaires par match, ce qui a alimenté des affirmations selon lesquelles Fox aurait engrangé environ 250 millions de dollars.

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Les recettes publicitaires totales de Fox liées au tournoi ont atteint 835 millions de dollars, selon Guideline, société spécialisée dans l'analyse des ventes médias, soit près du double des 485 millions de dollars de droits versés à la FIFA.

Hausse du prix des droits de diffusion du Mondial 2030

La FIFA n'en a pas tiré de bénéfice financier l'été dernier, mais la perspective de l'inclusion de pauses hydratation pourrait faire grimper les prix pour 2030.

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Les droits de diffusion aux États-Unis devraient rapporter entre 1,5 et 2 milliards de dollars (1,14 à 1,52 milliard de livres sterling), lors d'enchères qui devraient voir s'affronter Netflix et l'ensemble des plateformes de streaming, aux côtés des chaînes de télévision traditionnelles.

La FIFA a refusé de commenter.

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À noter que les pauses hydratation obligatoires ne seront pas utilisées lors de la Coupe du monde féminine l'an prochain au Brésil, où les températures devraient être plus fraîches que dans de nombreuses villes lors du tournoi masculin cette année.