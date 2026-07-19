La FIFA prend une décision pour le moins surprenante dans la polémique autour de la banderole controversée de l'Argentine

La FIFA et la Maison Blanche ont donné leur feu vert à l’Argentine pour qu’elle déploie à nouveau la banderole sur les îles Malouines lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Bien que ce message ait déjà provoqué une vive polémique, les Argentins ont obtenu l’autorisation de le montrer de nouveau.

Selon plusieurs médias britanniques, la Maison-Blanche et la FIFA ont donné leur feu vert pour que la banderole, déjà déployée après la victoire en demi-finale contre l’Angleterre (2-1), refasse son apparition.

Après leur qualification pour la finale, les Argentins avaient pourtant enfreint le règlement de la FIFA en brandissant un drapeau où l’on lisait « Las Malvinas son Argentinas » (« Les îles Malouines sont argentines »).

Avant la Coupe du monde 2026, la FIFA avait pourtant rappelé son règlement : les manifestations politiques, choquantes ou discriminatoires sont interdites dans les stades, qu’il s’agisse de drapeaux, de banderoles, de slogans ou de vêtements. La sanction encourue par l’Argentine reste à ce stade inconnue.

La FIFA a ouvert une enquête officielle sur l’équipe d’Argentine. Selon le média espagnol AS, deux sanctions sont théoriquement possibles : une amende infligée à la fédération argentine de football ou des suspensions pour les joueurs concernés.

La FIFA a toutefois décidé de ne pas prononcer de sanction sportive avant la finale contre l’Espagne et attendra la fin du tournoi pour se prononcer. Au vu des précédents, une amende infligée à la fédération argentine apparaît comme l’issue la plus probable.

Andrew Giuliani, chef du groupe de travail de la FIFA à la Maison-Blanche, est intervenu pour soutenir les Argentins : « Ici, aux États-Unis d’Amérique, nous croyons en nos droits garantis par le Premier Amendement. Il est tout à fait légitime de tenir de tels propos. »