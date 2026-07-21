La FIFA a ouvert une enquête sur les incidents qui ont éclaté sur la pelouse après la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine (1-0). Dès le coup de sifflet final, plusieurs échauffourées ont opposé les joueurs, impliquant notamment Leandro Paredes. Pourtant, l’Argentin n’a pas été sanctionné d’un carton rouge, comme cela a été confirmé depuis.

Dans un premier temps, Paredes a semblé être le principal instigateur de cette échauffourée. Cependant, des images diffusées ultérieurement montrent que Nahuel Molina a été le premier à porter un coup de poing à la poitrine de Rodri alors que le milieu de terrain espagnol s’apprêtait à célébrer le titre mondial avec ses coéquipiers.

La situation s’est ensuite dégradée : Eric García et Paredes en sont venus aux mains, l’Argentin allant jusqu’à asséner un coup de pied au défenseur espagnol alors qu’il tombait. Gavi s’est également mêlé à la bagarre ; des images supplémentaires révèlent qu’il a porté un coup violent au milieu de terrain argentin, déclenchant la perte totale de sang-froid de ce dernier.

Dans un bref communiqué, la FIFA annonce l’ouverture d’une enquête sur cette fin de match chaotique. Selon l’agence AP, l’instance n’a pas précisé l’incident visé, mais elle confirme que Paredes en est l’un des principaux protagonistes.

On ignorait encore si le milieu de terrain de Boca Juniors avait reçu un carton rouge pour son geste. Il apparaît désormais clairement que l’arbitre Slavko Vincic ne l’a finalement pas expulsé du terrain, comme la FIFA l’a confirmé à la BBC.

Conformément à l’article 36 de son règlement disciplinaire, la FIFA a saisi son procureur chargé des affaires disciplinaires et éthiques.

La durée de l’enquête n’a pas été précisée. « De plus amples détails seront communiqués ultérieurement par la commission de discipline de la FIFA, dès que le rapport du procureur sera achevé », a déclaré l’organisateur de la Coupe du monde.