La FIFA prend des mesures contre l'Espagne suite aux incidents survenus lors du match contre l'Égypte

La Fédération internationale de football (FIFA) a pris ce mardi une décision à l'encontre de l'Espagne, à la suite des incidents survenus lors du match opposant « La Roja » à l'Égypte lors de la dernière trêve internationale.

Le match s'est soldé par un score nul et vierge, mais les supporters présents dans le stade ont hué l'hymne national de l'équipe égyptienne, puis ont lancé des slogans insultants à l'encontre de l'islam.

Le gouvernement espagnol, ainsi que la Fédération espagnole de football et de nombreuses personnalités espagnoles, notamment Luis de La Fuente, l'entraîneur de La Roja, et la star de l'équipe, Lamine Yamal, ont condamné ce qui s'est passé dans le stade.

La police catalane a ouvert une enquête sur ces événements, qui ont suscité des réactions indignées en Égypte, en Espagne et ailleurs.

Selon le journal « AS », la FIFA a fait part de son mécontentement face aux événements survenus lors du match et a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la Fédération espagnole de football.

Au cours du match contre l'Égypte, des chants racistes provenant des tribunes (« Le musulman qui ne saute pas ») se sont répandus dans le monde entier et feront l'objet d'une enquête de la part de la FIFA.

L'arbitre a consigné ces incidents dans son rapport de match, ce qui a conduit à la saisine de la commission de discipline de la FIFA.

Le journal a précisé : « Les sanctions auxquelles s'expose la Fédération espagnole de football vont d'une amende à l'obligation d'afficher des messages contre le racisme lors des prochains matchs... Il n'est pas prévu de fermer le stade au public lors des prochains matchs. »

Selon le journal, la FIFA fait preuve d’une grande fermeté dans la lutte contre le racisme. Ces derniers temps, l’organisation dirigée par Gianni Infantino a suivi sans relâche toutes les affaires liées à cette question.

La Fédération internationale a notamment soutenu Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid, dans sa lutte contre ceux qui lui ont adressé des insultes racistes sur les terrains, comme ce fut le cas lors du match de Ligue des champions à Lisbonne contre Benfica, où le joueur brésilien a accusé son adversaire, Brestiani, de l'avoir insulté et traité de « singe ».

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