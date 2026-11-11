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La FIFA pourrait perdre son statut d’organisation exonérée d’impôts aux États-Unis après le dépôt d’une plainte demandant l’ouverture d’une enquête sur des allégations selon lesquelles une personne rémunérée par l’instance aurait assuré, à titre privé, l’entretien de la maison de Gianni Infantino à Miami. L’instance dirigeante du football mondial affirme que son président paie personnellement tout employé de maison et accuse ses détracteurs de chercher à le déstabiliser.

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Le fisc américain appelé à enquêter sur les accusations concernant le personnel de maison d’Infantino

Une plainte a été déposée auprès de l’administration fiscale américaine (IRS) pour demander une enquête sur des accusations selon lesquelles une personne rémunérée par la FIFA travaillait à titre privé comme membre du personnel de maison d’Infantino. Si l’IRS ouvre une enquête et établit le bien-fondé de ces accusations, la FIFA pourrait perdre son statut d’organisation exonérée d’impôts aux États-Unis.

La plainte, consultée par The Guardian et étayée par plusieurs documents, affirme qu’une personne « effectuait des tâches domestiques exclusivement pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, et son épouse, Leena Infantino, dans leur résidence de Miami, tout en percevant une rémunération ou des avantages par l’intermédiaire d’une entité affiliée à la FIFA ».

La plainte accuse la FIFA d’avoir abusé de son statut d’organisation exonérée d’impôts

La FIFA bénéficie aux États-Unis du statut 501(c)(4), une catégorie réservée aux organisations « créées pour promouvoir le bien-être de la communauté à des fins caritatives, éducatives ou récréatives ». La plainte, déposée par Abed Ayoub, avocat spécialisé en droit de l’immigration à Washington DC, soutient que « de hauts responsables, agissant dans l’exercice de leurs fonctions et au nom de la FIFA, ont abusé du statut d’exonération fiscale de l’entité ».

Elle ajoute : « Si des fonds ou des ressources de l’organisation ont servi à payer des services bénéficiant au foyer d’un dirigeant, cet arrangement soulève de sérieuses questions concernant les avantages privés, la déclaration financière, la rémunération et la gouvernance. Les documents soulèvent également des questions quant à l’exactitude des informations figurant dans les dossiers d’emploi, de paie, fiscaux et d’immigration. Nous demandons aux autorités d’examiner les documents sous-jacents et de déterminer ce qui s’est passé. »

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La FIFA assure qu’Infantino paie lui-même son personnel de maison

La FIFA a rejeté ces accusations. Un porte-parole a déclaré : « Les questions relatives à la vie personnelle et familiale du président de la FIFA relèvent de la sphère privée. Toutefois, pour dissiper tout doute, les frais liés à tout membre du personnel de maison sont personnellement pris en charge par le président de la FIFA. »

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L’instance dirigeante s’en est également prise à la couverture médiatique, ajoutant : « Nous appelons les médias à agir de manière responsable. Comme la FIFA l’a déclaré en août, il est évident que certains mènent un effort concerté et continu pour nuire à la FIFA et à son président. La FIFA accueille favorablement tout examen légitime de ses activités. Mais cela ne donne pas le droit de relayer de fausses accusations. Lorsque des informations publiées sont inexactes ou trompeuses, la FIFA continuera de les contester directement et vigoureusement. »

Quelle suite pour la FIFA et Infantino ?

Si l’IRS donne suite à la plainte, la procédure prendrait probablement plusieurs mois. Les conclusions de ce type d’enquête sont rarement publiées, mais toute mesure prise serait rendue publique.

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La pression monte également à Washington après les gains des démocrates lors des élections de mi-mandat. Un porte-parole du représentant Jamie Raskin a indiqué que la commission judiciaire de la Chambre des représentants « examine de près ces développements ».