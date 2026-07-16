La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé d’ouvrir une enquête sur les incidents survenus après le match Argentine-Angleterre, notamment les célébrations des joueurs argentins suite à leur qualification pour la finale de la Coupe du monde.

Cette décision fait suite à la demande du Premier ministre britannique, qui a appelé l’instance à enquêter après que les joueurs ont brandi une banderole à caractère politique.

Après un match fou au cours duquel les « danseurs de tango » ont renversé la situation face à l’Angleterre pour s’imposer 2-1 en demi-finale, la pelouse s’est transformée d’un lieu de célébration footballistique en tribune pour un message politique provocateur, dont les protagonistes étaient les joueurs argentins qui ont célébré leur victoire en brandissant une banderole sur laquelle était écrit « Les îles Malouines sont argentines ».

Selon le journal espagnol AS, l’instance internationale a ouvert une enquête officielle pour recueillir des témoignages et entendre les joueurs impliqués dans le déploiement de la banderole, qui arborait initialement la mention « Les îles Malouines sans l’Argentine », avant que la version finale ne soit affichée.

Selon le quotidien ibérique, les joueurs ont déployé l’étoffe sur la pelouse après la qualification, Lo Celso s’est fait photographier avec, puis l’a posée au sol tandis que ses coéquipiers se regroupaient autour, faisant de ce message le cœur de leur célébration.

Selon le quotidien ibérique, la Fédération argentine de football (AFA) sanctionnera les joueurs pour leur initiative explicite et audacieuse, qui viole de manière flagrante le règlement. Les textes de la FIFA sont en effet clairs et non équivoques : et n’autorisent aucun geste à caractère politique, une règle valable pour toutes les compétitions, notamment la Coupe du monde en raison de son importance.

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Deux scénarios de sanctions sont à l’étude : une amende ou une suspension d’un match, le premier étant le plus probable. Dans les prochaines heures, la Fédération argentine recevra une notification officielle et la procédure d’audition des personnes impliquées ainsi que de leurs arguments sera lancée ; tout indique que la sanction prendra la forme d’une amende infligée à la Fédération elle-même, plutôt qu’une suspension des joueurs concernés, et notamment de Silsó, responsable de l’affichage de la banderole sur la pelouse.

De son côté, « The Athletic » souligne que ce geste des joueurs contraste de manière flagrante avec les déclarations de Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, qui, quelques jours avant la rencontre face à l’Angleterre, avait minimisé l’importance politique et le caractère contestataire du match en affirmant : «Ce n’est qu’un match de football», mais les joueurs ont salué l’initiative et se sont précipités pour immortaliser l’instant devant la banderole en pleine célébration.

Le journal rappelle qu’il existe des précédents pour les deux parties, mais que tout indique une amende comparable à celle infligée lors d’un incident similaire survenu en match amical entre l’Argentine et la Slovénie, au cours duquel une banderole portant le même message avait été déployée. Le temps presse pour résoudre une affaire qui dépasse le cadre du sport, mais la FIFA va entamer immédiatement la procédure.