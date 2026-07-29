La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération argentine de football et de plusieurs de ses joueurs, à la suite de plusieurs infractions présumées commises durant la Coupe du monde, la plus notable étant l'utilisation d'un événement sportif pour promouvoir des positions politiques.

Cette décision fait suite à ce qui s'est produit après la victoire de l'Argentine sur l'Angleterre en demi-finale à Atlanta, lorsque certains joueurs de la sélection ont brandi une banderole sur laquelle était inscrit « Les îles Malouines sont argentines », en référence directe au différend historique entre les deux pays sur la souveraineté des îles.

La FIFA a affirmé, dans un communiqué officiel, que l'exploitation des compétitions sportives pour véhiculer des messages non sportifs constitue une violation flagrante du règlement disciplinaire, précisant qu'il ne s'agit pas du premier incident, puisqu'elle avait déjà infligé une amende de 20 000 livres sterling à l'Argentine en 2014 en raison d'une banderole similaire avant un match amical face à la Slovénie.

Les accusations ne se sont pas limitées à l'incident de la banderole, mais ont porté sur une longue liste de manquements durant le tournoi, parmi lesquels des chants et des gestes discriminatoires, des retards au coup d'envoi des matches, des défaillances dans l'application des protocoles de sécurité et de sûreté, ainsi que des messages inconvenants émanant de l'équipe et de ses supporters, et des jets de projectiles depuis les tribunes lors de plus d'un match.

L'enquête s'est également étendue aux événements de la finale, que l'Argentine a perdue face à l'Espagne 1-0 après prolongation dans le New Jersey. Une brève altercation avait éclaté après le coup de sifflet final, lorsque le milieu de terrain Leandro Paredes avait poussé au sol la star espagnole Gavi, avant que les remplaçants de la sélection espagnole n'envahissent la pelouse pour célébrer.

Paredes fait face à trois chefs d'accusation pour agression, tandis que son coéquipier Nahuel Molina en encourt deux. Molina, Thiago Almada, l'ancien arbitre et membre du staff technique Roberto Ayala, ainsi que Gavi, font quant à eux face à une seule accusation liée à un comportement antisportif.

La FIFA a conclu son communiqué en soulignant que, « conformément au code disciplinaire, la possibilité a été donnée aux accusés d'exposer leur position, après quoi la commission de discipline rendra sa décision en temps voulu ».