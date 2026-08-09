La FIFA : nous lutterons contre la couverture médiatique mensongère et ne tolérerons aucune mesure antidémocratique

La Fédération internationale de football association (FIFA) a réaffirmé, dans un communiqué officiel, son soutien à son président Gianni Infantino, insistant sur le fait que tout processus lié aux élections « doit être conforme aux statuts et à ses procédures démocratiques ».

Infantino fait face à une opposition croissante, notamment de la part de l'Union européenne qui cherche à l'évincer, en raison de ses décisions et de ses projets controversés, dont le dernier en date est le projet de vente d'une part de la Coupe du monde à des investisseurs, projet auquel le président de la FIFA a finalement renoncé sous la pression.

Le journal britannique « Telegraph » a par ailleurs rapporté récemment que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a versé de l'argent à l'une de ses employées, en raison de sa relation avec Infantino, lorsque ce dernier était secrétaire général de la confédération continentale.

À ce sujet, un porte-parole de la FIFA a déclaré ce dimanche matin, dans un communiqué publié sur les comptes officiels de la Fédération internationale : « En confirmation des récents communiqués de la CONMEBOL et de la CAF, ainsi que des discussions avec les associations membres et les confédérations continentales à travers le monde, la FIFA ne soutiendra, ne facilitera ni ne tolérera aucun processus lié à l'élection d'un président qui ne serait pas conforme aux statuts de la Fédération, aux procédures démocratiques et au cadre de gouvernance en vigueur. »

Et de poursuivre : « Le président de la FIFA a été élu démocratiquement par les associations membres de la Fédération internationale, et il continue d'exercer ses fonctions en vertu du mandat qui lui a été confié. »

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Le communiqué ajoute : « Il apparaît de plus en plus clairement que certains mènent des efforts coordonnés et continus pour affaiblir la FIFA et son président. Et ceux qui ne bénéficient pas du soutien des associations membres de la FIFA ne devraient pas tenter d'obtenir, par des allégations, des insinuations ou de la désinformation, ce qu'ils ne peuvent obtenir par les procédures démocratiques en vigueur au sein de la FIFA. »

Et d'enchaîner : « La couverture médiatique récente a comporté des affirmations non étayées par des preuves et des allégations manifestement fausses concernant la FIFA et son président. Les spéculations et les insinuations ne devraient pas être présentées comme des faits, et répéter une allégation ne la rend pas vraie. »

« Le changement défie les intérêts établis »

Le communiqué poursuit en défendant Infantino : « Le président de la FIFA a consacré plus de 30 ans de sa carrière au football européen et mondial, et il a contribué à apporter des changements majeurs au jeu, notamment en élargissant l'accès au football, aux ressources et aux opportunités à travers le monde. Le changement défie inévitablement les intérêts établis, mais le désaccord avec ce changement ne saurait justifier les tentatives visant à affaiblir le mandat démocratique du président de la FIFA, ou l'institution qu'il a été élu pour diriger. »

Il ajoute : « La FIFA se félicite d'un examen légitime, mais cet examen n'est pas un permis pour déformer les faits, amplifier des allégations non étayées par des preuves ou fabriquer des diversions destinées à entraver le progrès. Et lorsque la couverture médiatique est inexacte ou trompeuse, la FIFA y répondra de manière directe et ferme. »

Le communiqué conclut : « La FIFA a une responsabilité envers ses 211 associations membres et envers le football à travers le monde. Nous ne laisserons pas notre attention se détourner ni notre trajectoire dévier de notre objectif : renforcer l'organisation, offrir des services à nos associations membres et continuer à œuvrer pour rendre le football véritablement universel. Par l'intermédiaire du président de la FIFA et de son administration, notre attention reste entièrement concentrée sur cette mission, et nous sommes plus déterminés que jamais à la mener à bien. »



