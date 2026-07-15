La FIFA met en place une mesure sans précédent pour générer des revenus supplémentaires grâce à la finale de la Coupe du monde

Pour la FIFA, la finale de la Coupe du monde doit être le temps fort de l’année, tant sur le plan sportif que financier. La fédération internationale de football vient d’apporter une dernière modification afin de générer davantage de recettes.

Les supporters peuvent débourser 70 euros pour avoir une chance d’assister à la conférence de presse précédant la finale de la Coupe du monde. L’événement est présenté comme l’un des temps forts d’un festival des supporters organisé à New York, selon plusieurs médias étrangers.

Des représentants des deux nations finalistes ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, prendront part à cette conférence.

Plusieurs séances photos avec des stars du ballon rond sont également proposées, contre un supplément. Selon The Times, un cliché avec Rio Ferdinand est facturé environ 150 euros.

« Les séances photo avec différents membres de l’équipe des New York Knicks, vainqueurs du championnat NBA, sont toutes complètes, tout comme celles avec la légende du football brésilien Kaká », ajoute le Daily Mail.

La FIFA a déjà fait l’objet de vives critiques durant ce Mondial, en raison du prix élevé des billets et des pauses publicitaires qui ont permis aux chaînes de télévision de vendre des spots pendant les matchs.

La FIFA est par ailleurs critiquée pour avoir prévu un véritable show à la mi-temps de la finale, susceptible de prolonger la pause jusqu’à 30 minutes, alors que le règlement limite ce type de spectacle à 15 minutes.