Dans une réponse tranchante et ferme, la Fédération internationale de football (FIFA) a catégoriquement démenti l'existence de tout accord ou de toute promesse faite au Maroc concernant l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, mettant ainsi un terme à la polémique déclenchée par Fouzi Lekjaa et suscitant davantage de doutes sur l'utilisation du dossier du Mondial comme monnaie d'échange dans une lutte de pouvoir au sein de la FIFA.

Ce démenti officiel est intervenu après des déclarations retentissantes faites par un haut responsable du football marocain, qui avait affirmé que le match le plus important du tournoi dans quatre ans se disputerait sur la pelouse du grand stade Hassan II de Casablanca, toujours en construction.

Une déclaration électorale qui embarrasse la FIFA

Selon ce qu'a révélé le journal espagnol Marca, citant un porte-parole officiel de la FIFA, la réponse a été brève et tranchante : « Comme cela a été annoncé le 5 août 2026, la FIFA prendra une décision en temps voulu. »

L'auteur de ces déclarations n'était autre que Fouzi Lekjaa, l'une des figures les plus en vue du football marocain, qui occupe également le poste de ministre délégué chargé du Budget, et qui a fait cette déclaration lors d'un rassemblement électoral du Parti Authenticité et Modernité (PAM), une formation libérale qui mène aujourd'hui sa campagne électorale.

La déclaration de Lekjaa n'était pas la première du genre. Un mois plus tôt jour pour jour, le 5 août, le journal britannique The Times avait publié un rapport choc affirmant que le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait proposé au Maroc d'organiser la finale en échange de son soutien, ce qui avait alors poussé la FIFA à répondre par la même phrase : « Il est faux et trompeur de prétendre que le président de la FIFA a fait la moindre promesse concernant le lieu où se tiendra la finale de la Coupe du monde 2030. »

Et aujourd'hui, un mois seulement plus tard, la FIFA se voit contrainte de répéter mot pour mot la même réponse à la même personne.

La lutte d'influence prend le pas sur le Mondial

Ces atermoiements viennent révéler l'ampleur de la crise interne qui secoue la FIFA, provoquée par son projet controversé de vendre une part des revenus des futures Coupes du monde à des investisseurs privés, un projet qu'elle a finalement abandonné face à l'opposition farouche des confédérations européenne et asiatique.

Le journal The Times avait alors interprété les rapprochements de la FIFA envers le Maroc comme faisant partie d'une bataille pour se maintenir au pouvoir et gagner les voix du continent africain avant l'élection présidentielle prévue à Rabat.

Il convient de rappeler que la Coupe du monde 2030 se tiendra dans six pays pour la première fois de l'histoire : l'Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront la grande majorité des matchs, tandis que l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay abriteront les trois matchs d'ouverture, en hommage au centenaire du premier Mondial disputé en 1930 à Montevideo.

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À l'heure actuelle, la FIFA n'a pas officiellement annoncé la répartition des stades entre les trois principaux pays hôtes ; l'identité du stade qui accueillera la finale demeure donc inconnue, et tout ce qui se dit ne relève que de promesses électorales prématurées.