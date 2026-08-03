Le club de Zamalek a subi un nouveau revers sur le plan juridique, après que la Chambre du Statut du Joueur de la Fédération internationale de football (FIFA) a rendu une décision obligeant le club à régler les montants financiers restants dus à son ancien joueur marocain Abdelhamid Maali, avec un avertissement clair sur des sanctions pouvant aller jusqu'à une interdiction d'enregistrement en cas de non-respect du paiement dans le délai imparti.

Le site marocain "Le360 Sport" a révélé que la Chambre du Statut du Joueur relevant de la Fédération internationale de football (FIFA) a rendu une décision imposant au club de Zamalek de régler les montants financiers restants dus au joueur marocain Abdelhamid Maali, qui défend actuellement les couleurs de son club formateur, l'Ittihad Tanger.

Le site a précisé que la FIFA a accordé à Zamalek un délai n'excédant pas 45 jours à compter de la date de notification pour exécuter la décision, afin d'éviter l'application de sanctions supplémentaires pouvant inclure l'interdiction faite au club d'enregistrer des joueurs durant deux périodes de transfert consécutives, et ce conformément aux règlements régissant les litiges au sein de la Fédération internationale.

La décision a obligé le club de Zamalek à verser environ 550 000 dollars, soit la somme restante des montants financiers dus au joueur en vertu du contrat qui liait les deux parties.

Cette décision vient ajouter un nouveau dossier à la série d'affaires auxquelles le club est confronté durant la période actuelle, dans un contexte marqué par la multiplication des litiges liés aux montants financiers des joueurs.

L'origine de la crise remonte à la rupture unilatérale par Abdelhamid Maali, âgé de 20 ans, de son contrat avec le club de Zamalek, avant qu'il ne dépose une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de football pour réclamer le versement de ses montants financiers en retard.

Après examen du dossier, la Chambre du Statut du Joueur a rendu sa décision obligeant Zamalek à régler la somme due dans le délai imparti, avec l'avertissement de l'imposition de sanctions sportives en cas de non-exécution de la décision.