La FIFA frappe fort et dévoile une nouvelle règle majeure pour la Coupe du monde 2026

Après l’incident raciste impliquant Gianluca Prestianni et Vinícius Júnior, la FIFA passe à l’action. Une nouvelle mesure drastique sera appliquée dès la Coupe du monde 2026 et présentée jeudi par le président Gianni Infantino.

Selon le Times, qui dévoile l’information mardi, le fait de se couvrir la bouche pourra désormais entraîner un carton rouge direct, mettant ainsi fin à la provocation consistant à insulter adversaire ou arbitre en dissimulant ses lèvres avec la main.

Cette décision fait vraisemblablement suite à l’incident ayant opposé Gianluca Prestianni à Vinícius Júnior : le joueur de Benfica aurait proféré des propos racistes à l’encontre du Brésilien avant d’écoper de six matchs de suspension pour « comportement discriminatoire ». Prestianni a été reconnu coupable d’avoir crié « maricón », terme insultant signifiant « pédé ».

La FIFA entend ainsi éviter tout dérapage lors de la Coupe du monde cet été. Cacher sa bouche lors d’une discussion ou d’une altercation pourra désormais valoir un carton rouge direct. Jeudi, lors d’un congrès à Vancouver, la nouvelle règle doit être officialisée.

Autre mesure attendue : tout joueur qui quitterait le terrain pour contester une décision arbitrale risquerait lui aussi l’exclusion directe.

En janvier, la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc avait tourné au chaos : un penalty accordé dans les arrêts de jeu avait poussé les Lions à quitter le terrain, avant qu’ils ne reviennent et ne s’imposent finalement 1-0.

Deux mois après la rencontre, un rebondissement réglementaire a confirmé la décision de créditer le Maroc d’une victoire 3-0 sur tapis vert. En effet, l’abandon du terrain constitue une infraction aux statuts de la compétition. Le titre de champion d’Afrique est donc revenu au Maroc.