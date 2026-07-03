La Fédération internationale de football (FIFA) a justifié l'annulation du but inscrit tardivement par la Croatie, qui aurait pu lui offrir un match nul in extremis face au Portugal, lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Le Portugal a ainsi validé son billet pour les huitièmes de finale en s’imposant 2-1 à l’issue d’une rencontre haletante, ponctuée de multiples renversements de situation jusqu’aux dernières secondes.

Les Croates pensaient avoir arraché l’égalisation lorsque le défenseur Josko Gvardiol a expédié le ballon au fond des filets à la 13e minute du temps additionnel, au stade de Toronto.

Mais l’assistance vidéo (VAR) est intervenue pour annuler la réalisation, les données transmises par la puce électronique logée dans le ballon officiel indiquant que le cuir avait légèrement touché l’attaquant croate Igor Matanović au moment de la construction de l’action, alors que son coéquipier Mario Pašalić était en position de hors-jeu. L’arbitre a donc signalé une faute et annulé le but, ce qui a permis au Portugal de l’emporter 2-1.

Dans un communiqué, la FIFA a confirmé : « Selon les données transmises par la technologie du ballon connecté intégrée au ballon officiel Adidas Trionda, il a été établi que le ballon avait touché le joueur croate n° 20, Igor Matanoović, lors de la construction de l’attaque face au Portugal, ce qui a permis à l’équipe d’arbitrage de déterminer avec précision la situation de hors-jeu et de prendre la bonne décision en annulant le but ».

Le communiqué, relayé par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », précise : « La balle “Trionda”, dotée de capteurs IMU, est capable de détecter le moindre contact, même imperceptible à l’œil nu, Ces données sont présentées aux téléspectateurs lors de la retransmission télévisée sous la forme d’un graphique pulsatoire, offrant aux arbitres un niveau sans précédent d’informations précises pour prendre des décisions rapides et justes. »