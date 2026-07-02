La FIFA étudie un changement des dates de la Coupe du monde, suscitant des interrogations sur les conditions climatiques au Maroc

En 2022, en raison des températures estivales caniculaires au Qatar, la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de déplacer la Coupe du monde au cœur de l’hiver, en plein milieu de la saison nationale.

Sur le terrain, le niveau de jeu des sélections a séduit les observateurs, et de nombreux joueurs et entraîneurs ont salué le fait que la compétition se tienne en pleine saison européenne.

Face au réchauffement climatique et à la forte hausse des températures enregistrées aux quatre coins du monde en juin et juillet, la FIFA envisage désormais de revoir l’intégralité de son calendrier, selon la chaîne française « Radio Monte-Carlo ».

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Depuis plusieurs jours, certaines séances d’entraînement se déroulent aussi dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, une situation qui se répète dans plusieurs villes depuis le coup d’envoi du tournoi, avec de grandes disparités météorologiques selon les villes et les stades.

Ces conditions extrêmes relancent un débat interne à la FIFA : faut-il maintenir le Mondial en été, et, le cas échéant, sous quelles conditions ?

Selon les dernières informations, la Fédération internationale étudie actuellement une refonte plus globale du calendrier international pour les années qui suivront la Coupe du monde 2030.

Pour l’instant, le calendrier de la FIFA est figé jusqu’en 2030 : la prochaine Coupe du monde se tiendra toujours l’été, étalée sur trois continents, avec le Portugal, l’Espagne et le Maroc comme principaux pays hôtes.

La chaleur au Maroc

« Je pense qu’il y a une prise de conscience progressive de cette question », a déclaré l’un des hauts responsables de la FIFA en charge de ce dossier, avant de poser une question concernant la prochaine Coupe du monde : « Vous imaginez jouer aujourd’hui à Marrakech ? ».

Selon les données du service météorologique français du 2 juillet, Rabat a enregistré 35 °C, tandis que la température à Marrakech a atteint 43 °C.

Si la FIFA ne projette pas de changer les dates de l’édition 2030, le responsable a insisté sur la nécessité de « réfléchir sérieusement » aux prochaines Coupe du monde, ajoutant que Gianni Infantino n’était « absolument pas fermé à cette idée ».

Il a ajouté : « On dit toujours : oui, mais le stade sera climatisé. Or, ce n’est pas seulement la surface du terrain qu’il faut prendre en compte, mais la situation dans son ensemble. Les terrains d’entraînement sont-ils adaptés à la chaleur intense ? Les sites d’accueil de la FIFA sont-ils adaptés au public et aux personnes qui y travaillent ? Faut-il modifier les horaires des matchs ? ».

Il a conclu : « Ce n’est pas seulement le stade qui compte. Imaginez-vous dans la zone des supporters par 43 degrés : vous ne tiendriez pas en place plus de trois minutes. »

Un calendrier européen calqué sur l’année civile ?

La Coupe du monde 2034, attribuée à l’Arabie saoudite, devrait se tenir en hiver, sous réserve de la validation définitive du calendrier par la FIFA.

L’édition 2038, ainsi que les tournois des différentes catégories d’âge organisés par la FIFA, feront l’objet d’une attention particulière.

Le réchauffement climatique pourrait contraindre la FIFA à revoir l’ensemble de son calendrier et inciter certaines fédérations, surtout européennes, à adopter un exercice calqué sur l’année civile, comme c’est déjà le cas dans de nombreux championnats, selon « Radio Monte-Carlo ».

Peut-on encore jouer au football l’été ?

Plusieurs diffuseurs consultés ne s’opposent pas à l’idée d’un Mondial hivernal.

« La Coupe du monde 2022 a démontré qu’il était possible d’atteindre d’excellents taux d’audience », a déclaré l’un des responsables, avant d’ajouter : « Mais si l’on déplace la Coupe du monde hors de l’été à cause de la chaleur, je ne pense pas que le championnat de France puisse remplacer cette compétition, car la chaleur devient très intense, même en France, au mois de juillet. »

Plusieurs intervenants proposent d’avancer le coup d’envoi de la compétition de deux semaines. À ce stade, aucune décision n’est actée, mais le débat se poursuit au sein de la FIFA.

Gianni Infantino a déclaré lors de la conférence de l’EFC en octobre 2025 : « Il ne s’agit pas uniquement de la Coupe du monde, mais d’une réflexion d’ordre général. Même dans certains pays européens, jouer en juillet est devenu extrêmement difficile en raison de la chaleur. »

Il a ajouté : « Le meilleur mois pour jouer au football, à savoir juin, n’est pas suffisamment exploité en Europe. Je pense que nous devons adopter une réflexion plus globale sur ce que nous voulons faire. »