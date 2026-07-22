La Coupe du monde 2034, prévue en Arabie saoudite, pourrait connaître un changement de calendrier sans précédent, après que des rapports de presse ont révélé que la Fédération internationale de football (FIFA) étudie la possibilité de reporter le tournoi au début de l'année 2035, en raison d'un conflit de dates avec le mois de ramadan et plusieurs autres événements internationaux.

Le tournoi devait initialement se tenir aux mois de novembre et décembre, à l'image de la Coupe du monde 2022 au Qatar, afin d'éviter les températures élevées de l'été saoudien. Mais la coïncidence de cette période avec le mois de ramadan impose un nouveau défi à la FIFA.

Ramadan, météo et Jeux olympiques

Le mois de ramadan devrait tomber en 2034 durant la période comprise entre le 12 novembre et le 12 décembre, soit la même période envisagée pour accueillir les rencontres de la Coupe du monde.

Selon ce qu'a publié le journal britannique « Mirror » ce mercredi, organiser le tournoi pendant le mois de ramadan créerait d'importants défis organisationnels, que ce soit pour les supporters qui afflueront en Arabie saoudite ou pour les joueurs et les membres des staffs techniques qui jeûneront durant les heures de la journée, sans oublier les modifications des horaires de travail et de la vie quotidienne dans le royaume durant le mois saint.

En revanche, le début de l'année 2034 ne semble pas non plus une option adaptée, car organiser le tournoi en janvier et février entrerait en conflit avec les Jeux olympiques d'hiver prévus dans la ville américaine de Salt Lake City.

Il paraît également exclu d'organiser le tournoi durant les mois d'été, en raison des températures élevées en Arabie saoudite, qui oscillent au mois de juillet entre 40 et 45 degrés Celsius, ce qui rend l'organisation des matches durant cette période extrêmement difficile.

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Un report à la manière de l'Euro 2020 ?

Le « Mirror » a souligné que le défi s'accentuerait si la FIFA décidait d'élargir la Coupe du monde à 64 équipes, ce qui augmenterait le nombre de semaines du tournoi et rendrait la recherche d'une date appropriée encore plus complexe.

Dans ce contexte, l'option d'organiser le tournoi durant les mois de janvier et février 2035 se distingue comme la solution la plus réaliste, car elle permet d'achever les rencontres avant la saison du Hajj, qui devrait débuter à la mi-février de cette année-là, tout en évitant tout chevauchement avec les célébrations de fin d'année.

Ce scénario, s'il était adopté, conduirait la Coupe du monde à sortir pour la première fois de son cycle habituel de quatre ans, ne serait-ce que de quelques semaines, dans une démarche qui pourrait rappeler le report du Championnat d'Europe 2020 à l'année 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Toutes les hypothèses sont sur la table

De son côté, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a affirmé que la FIFA étudie encore toutes les options relatives au calendrier des tournois, insistant sur la nécessité de faire preuve de flexibilité.

Infantino a déclaré : « Nous discutons de cette question en permanence, et il ne s'agit pas d'une seule Coupe du monde, mais d'une vision globale du calendrier du football. »

Il a ajouté : « Le meilleur mois pour pratiquer le football est juin, mais il n'est pas beaucoup exploité en Europe. Il existe peut-être des moyens d'améliorer le calendrier des matches, et nous discutons encore de toutes les hypothèses. Nous devons garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que nous parvenions à la bonne décision. »